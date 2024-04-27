Машовець – про ситуацію в прикордонні й перспективи “наступу на Харків”

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець в інтерв’ю “5 каналу” зазначив, що зараз сил і засобів росіян, що сконцентровані поблизу кордону, недостатньо для наступу оперативного рівня, але вони можуть “віддзеркалити дії РДК”.

Про ситуацію в прикордонні Сумської та Харківської областей Машовець розповів, відповідаючи на запитання про “наступ на Суми”, проте прокоментував і “наступ на Харків”. Наразі, за даними військового оглядача, росіяни формують угруповання військ “Север” – на базі відновленого Ленінградського військового округу.

“Насправді, основою військ цього угрупування є, по суті, ті, що вже існували до цього, так звані угрупування прикриття кордону. Там угрупування “Брянск”, “Курск” і “Белгород”, які увійшли у складу цього загального угрупування “Север” – вони мало в чому змінилися. По суті, там зосереджена значна кількість артилерії. На цьому напрямку активно противник застосовує й авіаційні засоби. Але власне особового складу не так уже й багато. На три цих прикордонних області приходиться, якщо я не помиляюсь, десь 46-47 тисяч особового складу. Це, по суті, по старих радянських мірках, десь без малого по одній дивізії мотострілецькій на кожну область”, — повідомив Машовець.

Він зазначив, що росіяни, безумовно, можуть сконцентрувати на одному з напрямків більше сил та засобів – обрати ключову ділянку та організувати на ній активні наступальні дії.

“Але, скажімо так, масштаб їх буде дуже обмежений. Я дуже сумніваюся, що це буде більше тактичної зони. Це стосується так званого гіпотетичного “наступу на Харків”. Саме в цьому сенсі слід розглядати цю стратегічну ІПСО, що “ось-ось Харків впаде”… Цілком можливі в прикордонній смузі якісь дії – десь на пару кілометрів вони можуть спробувати “віддзеркалити” дії РДК, наприклад (йдеться про недавній рейд “Російського добровольчого корпусу”, легіону “Свобода Росії” та “Сибірського батальйону” в прикордоння Бєлгородської та Курської областей – Ред.). Але розраховувати на те, що там будуть створені якісь ударні групування, щоб на більшу глибину, оперативного рівня глибину, десь прорватися… Поки не спостерігаємо”, — сказав військовий оглядач.

При цьому Машовець наголосив, що зараз вкрай важливим є постійний (бажано – в режимі онлайн) моніторинг ситуації в російському прикордонні, на глибині до 100 км.

“Як вони будуть гіпотетично концентрувати свої засоби, це зрозуміло, не для цього. А для того, щоб своєчасно встановити момент оперативного розгортання ударних угрупувань противника“, – пояснив він.