«Прорыв в Харьков» или «перформанс» в приграничье: Машовец посчитал силы РФ

Развертывание сил 44-го армейского корпуса в составе российской группировки войск «Север», которая дислоцируется «вдоль» трех украинских областей — Харьковской, Сумской и Черниговской, может завершиться до 12-13 мая. В общем враг планирует переместить до 3750 солдат и до 455 единиц техники.

Об этом пишет в Telegram военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

По его данным, ГВ “Север” состоит из двух неравных частей — меньшей, так называемой «группировки прикрытия границы» (ГВ «Брянск», «Курск» и «Белгород»), и второй части, большей – войск Ленинградского военного округа.

Всего, пишет Машовец, в трех российских областях (Брянской, Курской и Белгородской) в составе ГВ “Север” сейчас есть: 50,1 тысячи военных, до 395 танков, 928 боевых бронированных машин (включая МТ-ЛБ и бронеавтомобили), до 992 артсистем (начиная с калибра 100-мм и включая 120-мм минометы) и 123 РСЗО. Также развернута тактическая группа ракетных войск и артиллерии, имеющая от четырех до шести пусковых установок типа 9К720 «Искандер».

В районе Белгорода группировка врага наиболее многочисленная — до 31,2 тысячи военных. Там находится одна мотострелковая бригада, семь мотострелковых и танковых полков, 14 мотострелковых и стрелковых батальонов и пять сводных тактических отрядов.

По данным Машовца, масштабное перемещение вновь сформированных подразделений 44-го армейского корпуса из состава Ленинградского военного округа в состав ГВ «Север» продолжается. По состоянию на вечер 3 мая было отправлено, по крайней мере, 12 железнодорожных эшелонов с личным составом, вооружением и техникой. Противник уже переместил до 1300 военных и до 125 единиц техники, включая танки, БМП, бронеавтомобили, САУ, буксированные гаубицы и РСЗО, а также не менее 55 единиц грузового и специального автотранспорта.

Аналитик считает, что враг готовится к каким-то действиям севернее и северо-западнее Харькова, иначе дополнительные силы и средства поехали бы не в Курскую и Белгородскую области, а в Брянскую, где группировка с точки зрения противника нуждается в усилении. При этом Машовец констатировал, что менее 4 тысяч дополнительных солдат, “явно не тянут на ударную группировку, способную охватить Харьков да и еще перед этим прорваться севернее и северо-западнее него через явно подготовленные позиции ВСУ”.

Машовец считает, что стоит готовиться к рейдовым действиям в приграничных районах Харьковской области и менее вероятно — Сумщины отдельными подразделениями группировки «Север»: 11-м и 44-м армейскими корпусами, и, возможно, парой мотострелковых батальонов из состава 6-й общевойсковой армии.

“Скорее всего, противник сможет организовать какие-то наступательные действия в приграничных районах Харьковской области. При этом, вероятно, с целью отвлечь внимание и усилия нашего командования, организует нечто подобное (но явно меньшего масштаба) со стороны Курской области. Какова цель этого возможного вражеского «перформанса» в Слобожанском приграничье? Главная — сделать невозможным использование украинским командованием его резервов (особенно, стратегических) на других, более важных для противника операционных направлениях. Начав «ограниченное наступление» на Харьковщине, противник явно надеется под угрозой «прорыва в Харьков» приковать здесь значительный по объемам комплект войск ВСУ”, — подытожил Машовец.

При этом сроки указанных операций войск РФ для него пока неясны.