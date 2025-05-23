Почему заголовки о «наступлении на Харьковщину» – фейк, объяснил DeepState

Аналитики проекта «DeepState» подробно разобрались, что происходит на северных границах Харьковщины и объяснили «что за войска накапливает РФ».

В частности, аналитики прокомментировали заявление начальника штаба 13 БрОП «Хартия» Андрея Помагайбуса о ситуации в районе Липцев.

Отметим, что военный сообщил: «Видим накопление личного состава ближе к государственной границе, то есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника».

«После этого комментария сетью начали нестись заголовки о «стягивании войск под Харьковщину и подготовке врага к большому наступлению», что привлекло наше внимание и очень удивило. Если открыть комментарий и внимательно послушать слова Андрея, то ничего особенно нового о данном районе он не отметил, описав обычную для бойцов обстановку. Мы дополнительно проговорили с бойцами «Хартии» о ситуации на данном отрезке фронта и в целом о комментарии, где ответ нас совершенно не удивил и подтвердил искажение заголовков», — отметили в DeepState.

Аналитики сообщают, что на северных границах Харьковщины враг постоянно давит и пытается прощупывать оборону украинских бойцов. Говорят, что это обычная тактика, которую они применяют буквально по всей линии фронта. Успехов в данном районе у врага нет.

«Накопление личного состава проводится, но посредством пополнения тех подразделений, которые там стоят и нуждаются в дополнительных ресурсах, чтобы восстановить те огромные потери, которые они несут в ходе попыток штурмовых действий. Осуществляется накопление средств поражения, в частности, FPV-дронов на оптоволокне, которые стали очень эффективными на поле боя, а русня увидела в них потенциал. Подобные скопления они осуществляют на разных участках фронта и активно их реализуют. Исходя из этого и предыдущего пункта, конечно, бойцы СОУ будут готовиться к усилению давления и работы пришедших за одним экипажей противника — оккупировать, уничтожать, убивать. И как отметил в комментарии Андрей Помагайбус «Наши Силы обороны готовы к отражению атак», — объяснили в DeepState.

Они подытожили: ситуация на участке критически не изменилась. И напомнили, что присутствие врага на северных границах Харьковщины — не новость.

«А мы в очередной раз убедились в перекручивание заголовков и напоминаем, что необходимо ответственно относиться к восприятию и выражению информации, играющей огромную роль в информационной войне с врагом, а заголовки «Будет наступление на Харьковщину» не является ничем как просто хайпом и безответственностью», — подчеркнули аналитики.