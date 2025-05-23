Угроза Харькову будет существовать всегда: аналитик возмутился заголовками СМИ
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал, какова «угроза вторжения в Сумскую и Харьковскую области».
«Сейчас появляется много информации о вторжении в Сумскую область, в Харьковскую область, о готовности российских оккупационных войск к этому вторжению. И дело в том, что наши любимые СМИ тех людей, которые имеют полномочия делать соответствующие заявления относительно угроз и накопления сил и средств врага, мягко говоря, цитируют через одно место. И мы видим именно такую волну, когда и не нужно россиянам влиять как-то на наше информационное пространство для того, чтобы хаотизировать наше общество», — заявил Коваленко в обзоре на Oboz.ua, озаглавленном «Прорыв в Днепропетровской области? Когда ждать плохих новостей?»
Видео: Oboz.ua
Коваленко возмутился заголовками в СМИ типа «Сумы падут через неделю», «Окружение Харькова», «Путин приказал захватить Сумы и Харьков: сколько осталось областному центру держаться» и так далее.
«Если почитать, что пишут соответствующие пресс-офицеры, без того, чтобы вырывать из контекста какие-то фразы, то все немного оказывается иначе. Угроза — она была и будет оставаться. Извините, но тот, кто думает, что находясь в состоянии полномасштабной войны и имея такого бешеного маниакального соседа, как Россия, быть в безопасности в Сумах или Харькове… Если мы говорим о ситуации, то надо понимать: угроза будет существовать всегда. Насколько она масштабна, это и объясняют из первоисточников пресс-офицеры», — прокомментировал военно-политический обозреватель.
Читайте также: Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, коваленко, наступ, наступление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Угроза Харькову будет существовать всегда: аналитик возмутился заголовками СМИ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 11:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал, какова «угроза вторжения в Сумскую и Харьковскую области»".