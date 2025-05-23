Угроза Харькову будет существовать всегда: аналитик возмутился заголовками СМИ

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал, какова «угроза вторжения в Сумскую и Харьковскую области».

«Сейчас появляется много информации о вторжении в Сумскую область, в Харьковскую область, о готовности российских оккупационных войск к этому вторжению. И дело в том, что наши любимые СМИ тех людей, которые имеют полномочия делать соответствующие заявления относительно угроз и накопления сил и средств врага, мягко говоря, цитируют через одно место. И мы видим именно такую ​​волну, когда и не нужно россиянам влиять как-то на наше информационное пространство для того, чтобы хаотизировать наше общество», — заявил Коваленко в обзоре на Oboz.ua, озаглавленном «Прорыв в Днепропетровской области? Когда ждать плохих новостей?»

Видео: Oboz.ua

Коваленко возмутился заголовками в СМИ типа «Сумы падут через неделю», «Окружение Харькова», «Путин приказал захватить Сумы и Харьков: сколько осталось областному центру держаться» и так далее.

«Если почитать, что пишут соответствующие пресс-офицеры, без того, чтобы вырывать из контекста какие-то фразы, то все немного оказывается иначе. Угроза — она была и будет оставаться. Извините, но тот, кто думает, что находясь в состоянии полномасштабной войны и имея такого бешеного маниакального соседа, как Россия, быть в безопасности в Сумах или Харькове… Если мы говорим о ситуации, то надо понимать: угроза будет существовать всегда. Насколько она масштабна, это и объясняют из первоисточников пресс-офицеры», — прокомментировал военно-политический обозреватель.