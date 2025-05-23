Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию на фронте и у границы в Харьковской области, а также рассказал об оборонительных сооружениях.
«Традиционно трудным остается Боровское направление Изюмского района. Однако наши воины свои позиции держат и наносят при этом врагу значительные потери. Действительно, враг скапливается и на севере нашей территории. После этого идут в атаку, как было 15 мая. Там тогда было применено сравнительно большое количество брони и хлама, на котором передвигается оккупант. Однако вся техника в своем большинстве была уничтожена и оккупанты ликвидированы. Очередную попытку продвинуться вглубь нашей территории наши воины отразили. В принципе, мы четко понимаем, что враг не потерял своих амбиций по Харьковщине. Потому, действительно, здесь главное всем абсолютно консолидироваться и продолжать поддержать наши Вооруженные силы», — сказал Синегубов.
Он прямо не ответил, представляет ли действующая группировка ВС РФ на границе угрозу для Харькова, или же ее сил хватит только на совершение провокаций.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Здесь нужно действительно верить в наши Вооруженные Силы. Всю информацию они четко понимают, четко видят, адекватно принимают меры противодействия. Скажем так, не прибегая к подробностям, принимаются решения по усилению обороноспособности нашей территории области. И, конечно, тех направлений, которые максимально опасны и приоритетны для врага», — прокомментировал начальник ХОВА.
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Синегубов сообщил, что в Харьковской области возвели более 400 оборонных укреплений различных типов и видов. И строительные работы не прекращаются.
«Меняются форматы этих оборонных сооружений, направления меняются, территории. Однако работа над этим проектом по укреплению обороноспособности и возведению фортификаций не прекращается ни на минуту», — утверждает он.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 07:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию на фронте и у границы в Харьковской области, а также рассказал об оборонительных сооружениях".