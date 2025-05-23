Live
  • Пт 23.05.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.93

Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)

Фронт 07:44   23.05.2025
Оксана Горун
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию на фронте и у границы в Харьковской области, а также рассказал об оборонительных сооружениях.

«Традиционно трудным остается Боровское направление Изюмского района. Однако наши воины свои позиции держат и наносят при этом врагу значительные потери. Действительно, враг скапливается и на севере нашей территории. После этого идут в атаку, как было 15 мая. Там тогда было применено сравнительно большое количество брони и хлама, на котором передвигается оккупант. Однако вся техника в своем большинстве была уничтожена и оккупанты ликвидированы. Очередную попытку продвинуться вглубь нашей территории наши воины отразили. В принципе, мы четко понимаем, что враг не потерял своих амбиций по Харьковщине. Потому, действительно, здесь главное всем абсолютно консолидироваться и продолжать поддержать наши Вооруженные силы», — сказал Синегубов.

Он прямо не ответил, представляет ли действующая группировка ВС РФ на границе угрозу для Харькова, или же ее сил хватит только на совершение провокаций.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Здесь нужно действительно верить в наши Вооруженные Силы. Всю информацию они четко понимают, четко видят, адекватно принимают меры противодействия. Скажем так, не прибегая к подробностям, принимаются решения по усилению обороноспособности нашей территории области. И, конечно, тех направлений, которые максимально опасны и приоритетны для врага», — прокомментировал начальник ХОВА.

Читайте также: Видим накопление ближе к границе – «Хартия» о ситуации на Харьковщине

Синегубов сообщил, что в Харьковской области возвели более 400 оборонных укреплений различных типов и видов. И строительные работы не прекращаются.

«Меняются форматы этих оборонных сооружений, направления меняются, территории. Однако работа над этим проектом по укреплению обороноспособности и возведению фортификаций не прекращается ни на минуту», — утверждает он.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«От дороги остались воспоминания» — харьковчанин обратился к Терехову
«От дороги остались воспоминания» — харьковчанин обратился к Терехову
22.05.2025, 10:08
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
23.05.2025, 07:44
Новости Харькова — главное за 23 мая: атака «Шахедов» в области, фронт
Новости Харькова — главное за 23 мая: атака «Шахедов» в области, фронт
23.05.2025, 08:33
«Это не про экономию»: есть ли толк от солнечных батарей в Харькове и области
«Это не про экономию»: есть ли толк от солнечных батарей в Харькове и области
22.05.2025, 14:39
Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории
23.05.2025, 06:00
На Харьковщине отремонтируют дороги на полмиллиарда гривен: где будут работы
На Харьковщине отремонтируют дороги на полмиллиарда гривен: где будут работы
23.05.2025, 09:11

Новости по теме:

13:45
Видим накопление ближе к границе – «Хартия» о ситуации на Харьковщине
06:55
«Надежды удручают» — что думают о Трампе и мире на приграничье Харьковщины
08:18
Войска РФ «прощупывают» границу с Харьковской областью: данные ISW (карты)
07:10
ВС РФ провели разведоперацию на границе с Харьковщиной – ISW предположил зачем
14:50
Притворялись туристами: жители Харьковщины наткнулись на фотоловушку в горах

Вы читали новость: «Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 07:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию на фронте и у границы в Харьковской области, а также рассказал об оборонительных сооружениях".