Европейцы готовы отправить военных в Украину – Макрон Трампу
Фото: elysee.fr
Великобритания и Франция подготовили проект размещения своих военных в Украине.
«Европейцы готовы пойти на то, чтобы отправить войска», чтобы убедиться, что «мир соблюдается», заявил президент Франции Эммануэль Макрон президенту США Дональду Трампу.
Об этом сообщает Le Figaro.
Европейцы «готовы пойти так далеко, чтобы отправить войска» в Украину, чтобы убедиться, что «мир соблюдается», заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон Дональду Трампу во время встречи в Белом доме. Американский президент заверил, что его российский коллега Владимир Путин согласится на присутствие европейских миротворческих сил в Украине.
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- Категории: Мир, Политика; Теги: войска, Франция, Эммануэль Макрон;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 22:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Великобритания и Франция подготовили проект размещения своих военных в Украине.".