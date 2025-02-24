Европейцы готовы отправить военных в Украину – Макрон Трампу

Великобритания и Франция подготовили проект размещения своих военных в Украине.

«Европейцы готовы пойти на то, чтобы отправить войска», чтобы убедиться, что «мир соблюдается», заявил президент Франции Эммануэль Макрон президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает Le Figaro.

Европейцы «готовы пойти так далеко, чтобы отправить войска» в Украину, чтобы убедиться, что «мир соблюдается», заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон Дональду Трампу во время встречи в Белом доме. Американский президент заверил, что его российский коллега Владимир Путин согласится на присутствие европейских миротворческих сил в Украине.

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