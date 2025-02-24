Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова

Из Реестра урбанонимов Харькова исключили названия восьми объектов, сообщает Харьковский городской совет.

Эти названия улиц и переулков не соответствуют нынешней адресной системе или не имеют зарегистрированных объектов недвижимости. Необходимость принятия решения связана с введением Единого государственного реестра адресов.

Решение об упорядочении наименований объектов топонимии Харькова было принято сегодня, 24 февраля, на внеочередной сессии городского совета.

Речь идет о таких названиях:

– ул. Авиаторов – из-за несоответствия ее описания фактического расположения;

– пер. Владимира Шестопалова, пер. Лелюковский, ул. Пригородная, въезд Красная Аллея, пров. Чуйковский 5-й пер. Чуйковский 6-й – из-за отсутствия зарегистрированных объектов недвижимого имущества;

– ул. Палладина – поскольку она и расположенные на ней объекты недвижимости находятся за пределами города.