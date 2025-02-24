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Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова

Общество 19:20   24.02.2025
Оксана Якушко
Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова Фото: пресс-служба ХГС

Из Реестра урбанонимов Харькова исключили названия восьми объектов, сообщает Харьковский городской совет.

Эти названия улиц и переулков не соответствуют нынешней адресной системе или не имеют зарегистрированных объектов недвижимости. Необходимость принятия решения связана с введением Единого государственного реестра адресов.
Решение об упорядочении наименований объектов топонимии Харькова было принято сегодня, 24 февраля, на внеочередной сессии городского совета.

Речь идет о таких названиях:

– ул. Авиаторов – из-за несоответствия ее описания фактического расположения;
– пер. Владимира Шестопалова, пер. Лелюковский, ул. Пригородная, въезд Красная Аллея, пров. Чуйковский 5-й пер. Чуйковский 6-й – из-за отсутствия зарегистрированных объектов недвижимого имущества;
– ул. Палладина – поскольку она и расположенные на ней объекты недвижимости находятся за пределами города.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 19:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из Реестра урбанонимов Харькова исключили названия восьми объектов, сообщает Харьковский городской совет.".