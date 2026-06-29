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Переулок в Харькове перекрыли до середины июля: как объезжать

Общество 13:39   29.06.2026
Виктория Яковенко
Переулок в Харькове перекрыли до середины июля: как объезжать Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта в переулке Шекспира, на участке от улицы Шекспира до улицы 23 августа, запрещено до 20:00 15 июля, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, причина – необходимость проведения реконструкции тепломагистрали.

Объехать закрытый участок можно ближайшими ул. 23 августа, ул. Клочковской и другими.

Напомним, в Харькове перекрыли движение транспорта на участке Качановской улицы. Ограничения будут действовать до 20:00 31 июля, сообщали в городском совете. По информации департамента строительства и путевого хозяйства, запрет движения действует на участке от дома №15 до Аэрокосмического проспекта. Временные неудобства связаны с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 13:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в переулке Шекспира, на участке от улицы Шекспира до улицы 23 августа, запрещено до 20:00 15 июля, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.".