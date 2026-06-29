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Провулок у Харкові перекрили до середини липня: як об’їжджати

Суспільство 13:39   29.06.2026
Вікторія Яковенко
Провулок у Харкові перекрили до середини липня: як об’їжджати Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту у провулку Шекспіра, на ділянці від вулиці Шекспіра до вулиці 23 Серпня, заборонений до 20:00 15 липня, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Як уточнили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, причина – необхідність проведення реконструкції тепломагістралі.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. 23 Серпня, вул. Клочківською та іншими.

Нагадаємо, у Харкові перекрили рух транспорту на ділянці вулиці Качанівської. Обмеження діятимуть до 20:00 31 липня, повідомляли у міській раді. За інформацією департаменту будівництва та шляхового господарства, заборона руху діє на ділянці від будинку №15 до проспекту Аерокосмічного. Тимчасові незручності пов’язані з необхідністю проведення реконструкції теплових мереж.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 13:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту у провулку Шекспіра, на ділянці від вулиці Шекспіра до вулиці 23 Серпня, заборонений до 20:00 15 липня, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.".