Провулок у Харкові перекрили до середини липня: як об’їжджати

Рух транспорту у провулку Шекспіра, на ділянці від вулиці Шекспіра до вулиці 23 Серпня, заборонений до 20:00 15 липня, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Як уточнили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, причина – необхідність проведення реконструкції тепломагістралі.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. 23 Серпня, вул. Клочківською та іншими.

Нагадаємо, у Харкові перекрили рух транспорту на ділянці вулиці Качанівської. Обмеження діятимуть до 20:00 31 липня, повідомляли у міській раді. За інформацією департаменту будівництва та шляхового господарства, заборона руху діє на ділянці від будинку №15 до проспекту Аерокосмічного. Тимчасові незручності пов’язані з необхідністю проведення реконструкції теплових мереж.