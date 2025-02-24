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Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова

Суспільство 19:20   24.02.2025
Оксана Якушко
Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова

З Реєстру урбанонімів Харкова виключили назви восьми об’єктів, повідомляє Харківська міська рада.

Ці назви вулиць і провулків не відповідають теперішній адресній системі або не мають зареєстрованих об’єктів нерухомості. Необхідність ухвалення цього рішення пов’язана з запровадженням Єдиного державного реєстру адрес.

Рішення про впорядкування найменувань об’єктів топонімії Харкова ухвалили сьогодні, 24 лютого, на позачерговій сесії міської ради.

Йдеться про такі назви:

– вул. Авіаторів – через невідповідність її опису фактичному розташуванню;

– пров. Володимира Шестопалова, пров. Лелюківський, вул. Приміська, в’їзд Червона Алея, пров. Чуйківський 5-й, пров. Чуйківський 6-й – через відсутність зареєстрованих об’єктів нерухомого майна;

– вул. Палладіна – оскільки вона та розташовані на ній об’єкти нерухомості знаходяться за межами міста.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 19:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З Реєстру урбанонімів Харкова виключили назви восьми об’єктів, повідомляє Харківська міська рада.".