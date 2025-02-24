Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова

З Реєстру урбанонімів Харкова виключили назви восьми об’єктів, повідомляє Харківська міська рада.

Ці назви вулиць і провулків не відповідають теперішній адресній системі або не мають зареєстрованих об’єктів нерухомості. Необхідність ухвалення цього рішення пов’язана з запровадженням Єдиного державного реєстру адрес.

Рішення про впорядкування найменувань об’єктів топонімії Харкова ухвалили сьогодні, 24 лютого, на позачерговій сесії міської ради.

Йдеться про такі назви:

– вул. Авіаторів – через невідповідність її опису фактичному розташуванню;

– пров. Володимира Шестопалова, пров. Лелюківський, вул. Приміська, в’їзд Червона Алея, пров. Чуйківський 5-й, пров. Чуйківський 6-й – через відсутність зареєстрованих об’єктів нерухомого майна;

– вул. Палладіна – оскільки вона та розташовані на ній об’єкти нерухомості знаходяться за межами міста.