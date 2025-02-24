Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова
З Реєстру урбанонімів Харкова виключили назви восьми об’єктів, повідомляє Харківська міська рада.
Ці назви вулиць і провулків не відповідають теперішній адресній системі або не мають зареєстрованих об’єктів нерухомості. Необхідність ухвалення цього рішення пов’язана з запровадженням Єдиного державного реєстру адрес.
Рішення про впорядкування найменувань об’єктів топонімії Харкова ухвалили сьогодні, 24 лютого, на позачерговій сесії міської ради.
Йдеться про такі назви:
– вул. Авіаторів – через невідповідність її опису фактичному розташуванню;
– пров. Володимира Шестопалова, пров. Лелюківський, вул. Приміська, в’їзд Червона Алея, пров. Чуйківський 5-й, пров. Чуйківський 6-й – через відсутність зареєстрованих об’єктів нерухомого майна;
– вул. Палладіна – оскільки вона та розташовані на ній об’єкти нерухомості знаходяться за межами міста.
Читайте також: На в’їзді до Харківщини встановили прапори бригад, що захищають регіон (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: внеочередная сессия горсовета, название, новини Харкова, переименование, переулок, улица, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 19:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З Реєстру урбанонімів Харкова виключили назви восьми об’єктів, повідомляє Харківська міська рада.".