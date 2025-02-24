На в’їзді до Харківщини встановили прапори бригад, що захищають регіон (фото)
З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині відкрили знакову споруду, де зібрані десятки прапорів бойових бригад, які боронять область від лютого 2022 року.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Зазначається, що таку конструкцію встановили на в’їзді до регіону.
«Завдяки комплексній роботі ХОВА та ДП «Дороги Харківщини» фахівці та підрядники Служби відновлення у Харківській області спроєктували та побудували цей комплекс, аби кожен, хто в’їжджає у регіон, міг зрозуміти, зусилля скількох людей знадобилися для того, аби ми й зараз могли жити, працювати, залишатися з рідними та близькими у власних домівках. Полеглим воїнам вічна пам’ять і шана», – йдеться у повідомленні.
Дорожники нагадали, що у лютому 2022-го працювали під обстрілами, аби забезпечити евакуацію харків’ян.
«Наші співробітники копали перші окопи, аби сповільнити просування ворожих колон, формували та експлуатували перші логістичні маршрути. За три роки, у лютому 2025, працюємо так само, аби забезпечити логістику для наших захисників, евакуацію поранених та просто проїзд дорогами державного значення у регіоні. Працюємо попри дефіцит коштів, дефіцит кадрів та постійну небезпеку, що несуть ворожі ракети та шахеди», – зазначили у Службі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бригады, дорожники, флаги, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині відкрили знакову споруду, де зібрані десятки прапорів бойових бригад, які боронять область від лютого 2022-го.".