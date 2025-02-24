На в’їзді до Харківщини встановили прапори бригад, що захищають регіон (фото)

З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині відкрили знакову споруду, де зібрані десятки прапорів бойових бригад, які боронять область від лютого 2022 року.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Зазначається, що таку конструкцію встановили на в’їзді до регіону.

«Завдяки комплексній роботі ХОВА та ДП «Дороги Харківщини» фахівці та підрядники Служби відновлення у Харківській області спроєктували та побудували цей комплекс, аби кожен, хто в’їжджає у регіон, міг зрозуміти, зусилля скількох людей знадобилися для того, аби ми й зараз могли жити, працювати, залишатися з рідними та близькими у власних домівках. Полеглим воїнам вічна пам’ять і шана», – йдеться у повідомленні.

Дорожники нагадали, що у лютому 2022-го працювали під обстрілами, аби забезпечити евакуацію харків’ян.

«Наші співробітники копали перші окопи, аби сповільнити просування ворожих колон, формували та експлуатували перші логістичні маршрути. За три роки, у лютому 2025, працюємо так само, аби забезпечити логістику для наших захисників, евакуацію поранених та просто проїзд дорогами державного значення у регіоні. Працюємо попри дефіцит коштів, дефіцит кадрів та постійну небезпеку, що несуть ворожі ракети та шахеди», – зазначили у Службі.