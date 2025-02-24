На въезде в Харьковскую область установили флаги бригад, защищающих регион
По случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине открыли знаковое сооружение, где собраны десятки флагов боевых бригад, защищающих область от февраля 2022 года.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области. Отмечается, что такую конструкцию установили на въезде в регион.
«Благодаря комплексной работе ХОВА и ГП «Дороги Харьковщины» специалисты и подрядчики Службы восстановления в Харьковской области спроектировали и построили этот комплекс, чтобы каждый, кто въезжает в регион, мог понять, усилия скольких людей понадобились для того, чтобы мы и сейчас могли жить, работать, оставаться с родными и близкими. Погибшим воинам вечная память и уважение», – говорится в сообщении.
Дорожники напомнили, что в феврале 2022 года работали под обстрелами, чтобы обеспечить эвакуацию харьковчан.
«Наши сотрудники копали первые окопы, чтобы замедлить продвижение вражеских колонн, формировали и эксплуатировали первые логистические маршруты. За три года, в феврале 2025 года, работаем так же, чтобы обеспечить логистику для наших защитников, эвакуацию раненых и просто проезд по дорогам государственного значения в регионе. Работаем, несмотря на дефицит средств, дефицит кадров и постоянную опасность, несущие вражеские ракеты и «Шахеды», — отметили в Службе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бригады, дорожники, флаги, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 15:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине открыли знаковое сооружение, где собраны десятки флагов боевых бригад, защищающих область от февраля 2022 года.".