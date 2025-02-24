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На въезде в Харьковскую область установили флаги бригад, защищающих регион

Общество 15:32   24.02.2025
Виктория Яковенко
На въезде в Харьковскую область установили флаги бригад, защищающих регион Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

По случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине открыли знаковое сооружение, где собраны десятки флагов боевых бригад, защищающих область от февраля 2022 года.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области. Отмечается, что такую конструкцию установили на въезде в регион.

«Благодаря комплексной работе ХОВА и ГП «Дороги Харьковщины» специалисты и подрядчики Службы восстановления в Харьковской области спроектировали и построили этот комплекс, чтобы каждый, кто въезжает в регион, мог понять, усилия скольких людей понадобились для того, чтобы мы и сейчас могли жить, работать, оставаться с родными и близкими. Погибшим воинам вечная память и уважение», – говорится в сообщении.

Дорожники напомнили, что в феврале 2022 года работали под обстрелами, чтобы обеспечить эвакуацию харьковчан.

«Наши сотрудники копали первые окопы, чтобы замедлить продвижение вражеских колонн, формировали и эксплуатировали первые логистические маршруты. За три года, в феврале 2025 года, работаем так же, чтобы обеспечить логистику для наших защитников, эвакуацию раненых и просто проезд по дорогам государственного значения в регионе. Работаем, несмотря на дефицит средств, дефицит кадров и постоянную опасность, несущие вражеские ракеты и «Шахеды», — отметили в Службе.

флаги на вьезде в Харьковщину
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
вьезд в Харьковщину
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 15:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине открыли знаковое сооружение, где собраны десятки флагов боевых бригад, защищающих область от февраля 2022 года.".