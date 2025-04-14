В Харькове приспустили флаги Украины (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
14 апреля в Харькове — день скорби в память об убитых российскими ракетами мирных жителях города Сумы.
«В Харькове в знак скорби по погибшим в Сумах приспустили государственные флаги на флагштоках на пл. Свободы, пр. Независимости и Соборном спуске», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
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Напомним, накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что 14 апреля в Харькове будет день скорби в память о погибших в Сумах. Начальник ХОВА Олег Синегубов также объявил день скорби в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 09:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 апреля в Харькове — день скорби в память об убитых российскими ракетами мирных жителях города Сумы".