В Харькове приспустили флаги Украины (фото)

14 апреля в Харькове — день скорби в память об убитых российскими ракетами мирных жителях города Сумы.

«В Харькове в знак скорби по погибшим в Сумах приспустили государственные флаги на флагштоках на пл. Свободы, пр. Независимости и Соборном спуске», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что 14 апреля в Харькове будет день скорби в память о погибших в Сумах. Начальник ХОВА Олег Синегубов также объявил день скорби в Харьковской области.