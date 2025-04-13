Уже 21 погибший и 20 раненых в Сумах – РФ ударила в Вербное воскресенье 📹
Россияне нанесли удар баллистическим ракетам по центру города Сумы в Вербное воскресенье.
«Прямо в центр города россия попала баллистикой. Именно тогда, когда на улице было много людей. Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник. Много жертв. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены к этой минуте. Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, домах», — сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.
Очевидцы сообщают, что было два удара ракетой по одному месту с небольшим промежутком.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: баллистическая ракета, Вербное воскресенье, загиблі, погибшие, поранені, Суми;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 12:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удар баллистическим ракетам по центру города Сумы в Вербное воскресенье.".