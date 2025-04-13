Уже 21 погибший и 20 раненых в Сумах – РФ ударила в Вербное воскресенье 📹

Россияне нанесли удар баллистическим ракетам по центру города Сумы в Вербное воскресенье.

«Прямо в центр города россия попала баллистикой. Именно тогда, когда на улице было много людей. Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник. Много жертв. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены к этой минуте. Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, домах», — сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

Очевидцы сообщают, что было два удара ракетой по одному месту с небольшим промежутком.