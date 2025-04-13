Сегодня 13 апреля: какой праздник и день в истории

13 апреля – Вербное воскресенье и День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. В 1519-м родилась будущая королева Франции Екатерина Медичи. В 1870-м создали Метрополитен-музей в Нью-Йорке. В 1928-м состоялась премьера фильма Александра Довженко «Звенигора». В 1953-м вышла первая книга «бондианы». В 1960-м Франция провела испытания ядерной бомбы и стала четвертым ядерным государством мира. В 1990-м СССР официально признал свою ответственность за Катынскую трагедию. В 2014-м Турчинов объявил о начале АТО. В 2022-м ВСУ успешно ударили по российскому крейсеру «Москва».

Праздники и памятные даты 13 апреля

13 апреля – Вербное воскресенье.

В Украине отмечают День работника оборонно-промышленного комплекса.

В мире – День памяти жертв Катынской трагедии, Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми (второе воскресенье апреля).

Также сегодня: Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах, Всемирный день рок-н-ролла, День добрых дел (отмечают во второе воскресенье апреля), Международный день благодарности растениям.

13 апреля в истории

13 апреля 1519 года родилась Екатерина Медичи – королева Франции, жена короля Генриха II, а впоследствии – в течение 15 лет регент при своих несовершеннолетних сыновьях. Три сына Екатерины Медичи были королями Франции: Франциск II, Карл IX и Генрих III. Подробнее.

13 апреля 1870 года создали Метрополитен-музей в Нью-Йорке – в этот день его официально зарегистрировали в Dodworth Building на Пятой авеню, 681.20. Однако для посетителей он еще не работал, ведь там не было экспонатов. В тот момент музей в США был идеей, а не заведением для хранения исторических артефактов.

«Предыстория Метрополитен-музея началась в 1866 году в Париже, Франция, когда группа американцев согласилась создать «национальное учреждение и художественную галерею», чтобы предоставить американскому народу искусство и художественное образование. Предложивший эту идею юрист Джон Джей быстро взялся за проект по возвращении в США из Франции. Во времена председательства Джея Union League Club в Нью-Йорке объединил общественных лидеров, бизнесменов, художников, коллекционеров искусства и филантропов», — сообщают на сайте Метрополитен-музея.

Первый экспонат поступил в музей 20 ноября 1870 года. Это был римский саркофаг. В 1871-м коллекцию пополнили 174 картинами европейских художников. В своем нынешнем здании музей открылся для публики в 1880 году. В дальнейшем экспозиции постоянно пополнялись, для чего закупали целые коллекции и отдельные артефакты.

«До XX века музей стал одним из величайших мировых центров искусства. В 1907-м музей приобрел произведение Огюста Ренуара, а в 1910-м стал первым государственным учреждением в мире, которое приобрело произведение искусства Анри Матисса. Древнеегипетская статуэтка бегемота, являющаяся сейчас неофициальным талисманом музея (известная как «Уильям»), вошла в коллекцию в 1917 году. Сегодня практически все 26 тысяч древних египетских предметов музея, крупнейшая коллекция египетского искусства за пределами Каира, представлены на выставке. До 1979 года музей владел пятью из менее 35 известных картин Яна (Йоганнеса) Вермеера, а теперь 2500 европейских картин составляют одну из самых больших таких коллекций в мире. Американское крыло сейчас содержит самую большую в мире коллекцию американской живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства», — сообщают в музее.

За полтора столетия, прошедшие от поступления в коллекцию первого римского саркофага, Метрополитен-музей стал одним из самых больших в мире и шестым по посещаемости по данным 2023-2024 годов (уступая Лувру, Музею Ватикана, Национальному музею Китая, Британскому музею и Музею природной истории в Лондоне).

13 апреля 1928 года в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко «Звенигора». Подробнее.

13 апреля 1953 года опубликована первая книга «бондианы» Яна Флеминга — «Казино «Рояль». Подробнее.

13 апреля 1960 года Франция провела испытание ядерной бомбы в пустыне Сахара и стала четвертым ядерным государством мира.

13 апреля 1990 года Советский Союз официально признал свою ответственность за массовые расстрелы польских офицеров в 1940 году, вошедшие в историю как Катынская трагедия. Подробнее.

13 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции. Подробнее.

13 апреля 2022 года ВСУ поразили флагман российского Черноморского флота – ракетный крейсер «Москва». Подробнее.

Церковный праздник 13 апреля

13 апреля – Вход Господень в Иерусалим. Это переходящий двунадесятый праздник. Его отмечают всегда в последнее воскресенье перед Пасхой. За шесть дней до Пасхи, после воскрешения Лазаря, Иисус Христос собрался идти в Иерусалим на празднование. Его вход в Иерусалим стал пышным, ведь сопровождала Иисуса большая толпа, люди брали пальмовые ветви и бросали их на дорогу, по которой должен был проехать Христос, дети приветствовали Мессию, его встречали как царя, пришедшего освободить народ. Из-за употребления в этот день вайи (пальмовых ветвей), которые в славянской традиции заменили ветвями вербы, праздник получил второе название – Вербное воскресенье. (в католическом мире – это Пальмовое воскресенье).

Также чтят память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского. Подробнее.

Народные приметы

Если погода ясная и теплая, урожай будет хорошим.

Ветреная погода на Вербное воскресенье — к прохладному лету.

Заморозки – к богатому урожаю пшеницы.

Что нельзя делать 28 апреля

Нельзя физически работать: на огороде и дома. Запрещено все, включая уборку, стирку и даже рукоделие.

Нельзя ссориться и ругаться, злословить.

Нельзя веселиться и чрезмерно есть.