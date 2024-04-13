Сегодня 13 апреля: какой праздник и день в истории

13 апреля 2022 года ВСУ успешно ударили по российскому крейсеру «Москва». В 2014-м Турчинов объявил о начале АТО. В 1990-м СССР официально признал свою ответственность за Катынскую трагедию. В 1960-м Франция провела испытания ядерной бомбы и стала четвертым ядерным государством мира. В 1953-м вышла первая книга «бондианы». В 1928-м состоялась премьера фильма Александра Довженко «Звенигора». В 1519-м родилась будущая королева Франции Екатерина Медичи.

Праздники и памятные даты 13 апреля

13 апреля в мире – День памяти жертв Катынской трагедии.

Также в этот день: Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах, Всемирный день рок-н-ролла, Международный день благодарности растениям.

13 апреля в истории

13 апреля 1519 года родилась Екатерина Медичи – королева Франции, жена короля Генриха II, а впоследствии – в течение 15 лет регент при своих несовершеннолетних сыновьях. Три сына Екатерины Медичи были королями Франции: Франциск II, Карл IX и Генрих III. Подробнее.

13 апреля 1928 года в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко «Звенигора». Это немой фильм, который сам режиссер охарактеризовал как кинопоэму. Он — первый в трилогии Довженко, в которую также входят «Арсенал» и «Земля». В центре сюжета – Дед, который лелеет идею найти мифическое скифское сокровище, якобы спрятанное в недрах Звенигоры – в украинских степях. Этот образ Деда связывает разные эпизоды, охватывающие две тысячи лет истории Украины: времена скифов, гайдамаков, Первой мировой и Украинской революции 1917-1921 годов, захват страны большевиками и эмиграции сторонников УНР.

Учитывая времена, когда создавался фильм, понятно, что его финал посвящен «коммунистическому будущему». Но и в таких условиях режиссер смог намекнуть на то, что этот финал не особенно счастливый. Один из внуков Деда Павел, воевавший за Петлюру, возвращается в Украину, чтобы взорвать большевистский поезд. Машинист поезда – другой внук Тимош, присоединившийся к большевикам. Закладывая взрывчатку, Павел встречает Деда и поручает ему совершить взрыв, но Дед в последний момент пугается, а большевики останавливаются и сажают его в поезд. Павел в отчаянии стреляется. А Дед едет со вторым внуком и большевиками в будущее.

Первоначальный сценарий фильма создали в Харькове – во времена, когда Довженко работал здесь. Его авторами стали Майк Йогансен и Юрий Тютюнник, которых в дальнейшем репрессировали. Идею подал Тютюнник, который был родом из Звенигородщины и рассказал Йогансену местную легенду о кладе скифов. Их сценарий утвердили для постановки, а Тютюнник должен был сыграть одну из ролей. Но по неизвестным причинам производство фильма заморозили. Впоследствии Довженко переписал сценарий почти полностью, авторов убрали из титров, а Тютюнника – из кадра. Уже после премьеры фильма их обоих расстреляли – Тютюнника в 1930-м, а Йогансена – в 1937-м. Есть версия, что сами авторы сценария требовали убрать их из титров из-за того, что Довженко очень далеко отошел от их исходной идеи, а воина УНР Павла превратил в почти карикатурный персонаж. Именно так объяснял события Довженко в автобиографии 1939 года (безусловно, написанной под влиянием репрессий 1930-х): «В сценарии было много чертовщины и явно националистических тенденций. Поэтому я его и переработал процентов на девяносто, в результате чего авторы демонстративно «сняли свои имена», и это стало началом моего расхождения с харьковскими писателями».

Несмотря на то, что Довженко пытался сделать фильм «идеологически верным», его почти сразу сняли с проката в советских кинотеатрах. А критики обвинили режиссера в «украинском буржуазном национализме». И современные исследователи творчества режиссера хорошо понимают почему. Несмотря на мотивы социалистического строительства, в фильме много мистики, украинской истории и мифологии. Да и вообще любви авторов к Украине. Образ Павла, который совершает суицид в конце фильма со словами «Вот, приближается антихрист!», ассоциируют с украинской интеллигенцией, представители которой стали жертвами советских репрессий. Также ревизировали и образ Тимоша, которого советские критики изображали идеальным большевиком. При этом в фильме он убивает свою любимую «ради революции», что является классическим для Довженко архетипом предательства.

Фильм «Звенигора» демонстрировали по всей Европе и даже за океаном: на экранах Франции, Голландии, Бельгии, Аргентины, Мексики, Канады, США и других стран. В списке «100 лучших фильмов в истории украинского кино» «Звенигоре» отдали 19-ю позицию.

13 апреля 1953 года опубликована первая книга «бондианы» Яна Флеминга — «Казино «Рояль». Подробнее.

13 апреля 1960 года Франция провела испытание ядерной бомбы в пустыне Сахара и стала четвертым ядерным государством мира.

13 апреля 1990 года Советский Союз официально признал свою ответственность за массовые расстрелы польских офицеров в 1940 году, вошедшие в историю как Катынская трагедия. Подробнее.

13 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции. Подробнее.

13 апреля 2022 года ВСУ поразили флагман российского Черноморского флота – ракетный крейсер «Москва». Подробнее.

Церковный праздник 13 апреля

13 апреля чтят память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского. Он посвятил себя служению в церкви с юных лет. В течение трех десятилетий дошел от чтеца до пресвитера. В этом сане служил 33 года, проповедуя христианскую веру среди язычников. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, Артемон был уже старцем. Когда в Лаодикийскую область должен был прибыть военачальник Патрикий, святитель Сисиний вместе с Артемоном проникли в храм Артемиды, где разбили и сожгли идолов. Затем они собрали христиан в церкви и убеждали быть твердыми в вере и не бояться угроз мучителей. Патрикий, прибыв в Лаодикию, узнал, кто разрушил идолов, отдал приказ схватить Артемона и отправил его в город Кесарию. А там заставлял его принести жертву в капище Асклепия. Там было множество ядовитых змей. Жрецы никогда не открывали двери, не принеся предварительно жертву идолу. Но Артемон без страха вошел в капище и вывел оттуда змей, а затем своим дыханием умертвил их. Патрикий решил, что Артемон колдует, поэтому приказал истязать его, но во время пыток происходили чудеса, которые только привлекали все больше людей в христианство. Из Кесарии Артемон ушел живым. Однако через некоторое время его схватили язычники и отрезали ему голову.

Народные приметы

Если идет дождь 13 апреля, остаток апреля будет дождливым.

Ясный день – к жаркому и солнечному лету.

Если птицы летают большими стаями, погода улучшится.

Что нельзя делать 13 апреля

Нельзя совершать больших покупок.

Не стоит начинать новые дела.