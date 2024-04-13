Сьогодні 13 квітня: яке свято та день в історії

13 квітня 2022 року ЗСУ успішно вдарили по російському крейсеру “Москва”. У 2014-му Турчинов оголосив про початок АТО. У 1990-му СРСР офіційно визнав свою відповідальність за Катинську трагедію. У 1960-му Франція провела випробування ядерної бомби та стала четвертою ядерною державою світу. У 1953-му вийшла перша книга “бондіани”. У 1928-му відбулася прем’єра фільму Олександра Довженка “Звенигора”. У 1519-му народилася майбутня королева Франції Катерина Медічі.

Свята та пам’ятні дати 13 квітня

13 квітня у світі – День пам’яті жертв Катинської трагедії.

Також цього дня: Міжнародний день поінформованості про функціональні неврологічні розлади, Всесвітній день рок-н-ролу, Міжнародний день подяки рослинам.

13 квітня в історії

13 квітня 1519 року народилася Катерина Медічі – королева Франції, дружина короля Генріха II, а згодом – протягом 15 років регентка. Три сини Катерини Медічі були королями Франції: Франциск II, Карл IX та Генріх III. Детальніше.

13 квітня 1928 року в Києві відбулася прем’єра фільму Олександра Довженка “Звенигора”. Це німий фільм, який сам режисер схарактеризував як кінопоему. Він – перший у трилогії Довженка, до якої також входять “Арсенал” та “Земля”. У центрі сюжету – Дід, який плекає ідею знайти міфічний скіфський скарб, нібито захований у надрах Звенигори – в українських степах. Цей образ Діда пов’язує різні епізоди, що охоплюють дві тисячі років історії України: часи скіфів, гайдамаків, Першої світової та Української революції 1917-1921 років, захоплення країни більшовиками та еміграції прихильників УНР.

Зважаючи на часи, коли створювався фільм, зрозуміло, що його фінал присвячений “комуністичному майбутньому”. Але й за таких умов режисер зміг натякнути на те, що цей фінал не дуже щасливий. Один з онуків Діда Павло, який воював за Петлюру, повертається до України, щоб підірвати більшовицький потяг. Машиніст поїзда – інший онук Тиміш, який приєднався до більшовиків. Закладаючи вибухівку, Павло зустрічає Діда та доручає йому здійснити вибух, але Дід в останній момент лякається, а більшовики зупиняються та садять його в потяг. Павло в розпачі стріляється. А Дід їде з другим онуком і більшовиками у майбутнє.

Початковий сценарій фільму створили в Харкові – за часів, коли Довженко працював тут. Його авторами стали Майк Йогансен та Юрій Тютюнник, яких надалі репресували. Ідею подав Тютюнник, який був родом зі Звенигородщини та розповів Йогансену місцеву легенду про скарб скіфів. Їхній сценарій затвердили для постановки, а Тютюнник мав зіграти одну з ролей. Але через невідомі причини виробництво фільму заморозили. Згодом Довженко переписав сценарій майже повністю, авторів прибрали з титрів, а Тютюнника – з кадру. Уже після прем’єри фільму їх обох розстріляли – Тютюнника у 1930-му, а Йогансена – у 1937-му. Є версія, що самі автори сценарію вимагали прибрати їх із титрів через те, що Довженко дуже далеко відійшов від їхньої вихідної ідеї, а воїна УНР Павла перетворив на майже карикатурний персонаж. Саме так пояснював події Довженко в автобіографії 1939 року (безумовно, написаній під впливом репресій 1930-х): “У сценарії було багато чортовиння і явно націоналістичних тенденцій. Тому я його й переробив процентів на дев’яносто, внаслідок чого автори демонстративно “зняли свої імена”, і це стало початком мого розходження з харківськими письменниками”.

Попри те, що Довженко намагався зробити фільм “ідеологічно вірним”, його майже одразу зняли з прокату в радянських кінотеатрах. А критики звинуватили режисера в “українському буржуазному націоналізмі”. І сучасні дослідники творчості режисера добре розуміють, чому. Попри мотиви соціалістичного будівництва, у фільмі багато містики, української історії та міфології. Та й взагалі любові авторів до України. Образ Павла, який вчиняє суїцид наприкінці фільму зі словами “Ось, наближається антихрист!”, асоціюють з українською інтелігенцією, представники якої стали жертвами радянських репресій. Також ревізували образ Тимоша, якого радянські критики зображували ідеальним більшовиком. При цьому у фільмі він вбиває свою кохану “заради революції”, що є класичним для Довженка архетипом зради.

Фільм “Звенигора” демонстрували по всій Європі та навіть за океаном: на екранах Франції, Голландії, Бельгії, Аргентини, Мексики, Канади, США та інших країн. У списку “100 найкращих фільмів в історії українського кіно” “Звенигорі” віддали 19-ту позицію.

13 квітня 1953 року опублікували першу книгу “бондіани” Яна Флемінга – “Казино “Рояль”. Детальніше.

13 квітня 1960 року Франція провела випробування ядерної бомби в пустелі Сахара та стала четвертою ядерною державою світу.

13 квітня 1990 року Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за масові розстріли польських офіцерів у 1940 році, що увійшли в історію як Катинська трагедія. Детальніше.

13 квітня 2014 року в. о. президента України Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції. Детальніше.

13 квітня 2022 року ЗСУ вразили флагман російського Чорноморського флоту – ракетний крейсер “Москва”. Детальніше.

Церковне свято 13 квітня

13 квітня вшановують пам’ять священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського. Він присвятив себе служінню в церкві з юних років. Протягом трьох десятиліть дійшов від читця до пресвітера. У цьому сані служив 33 роки, проповідуючи християнську віру серед язичників. Коли імператор Діоклетіан почав гоніння на християн, Артемон був уже старцем. Коли в Лаодикійську область мав прибути воєначальник Патрикій, святитель Сисиній разом з Артемоном проникли в храм Артеміди, де розбили та спалили ідолів. Далі вони зібрали християн у церкві та переконували бути твердими у вірі та не боятися погроз мучителів. Патрикій, прибувши в Лаодикію, дізнався, хто зруйнував ідолів, наказав схопити Артемона та відправив його в місто Кесарію. А там змушував його принести жертву в капищі Асклепія. Там було безліч отруйних змій. Жерці ніколи не відчиняли дверей, не принісши попередньо жертву ідолу. Але Артемон без страху увійшов у капище і вивів звідти змій, а потім своїм подихом умертвив їх. Патрикій вирішив, що Артемон чаклує, тож наказав катувати його, але під час катувань відбувалися дива, які тільки привертали все більше людей у християнство. З Кесарії Артемон пішов живим. Проте за деякий час його схопили язичники та відтяли йому голову.

Народні прикмети

Якщо йде дощ 13 квітня, то залишок квітня буде дощовим.

Ясний день – до спекотного та сонячного літа.

Якщо птахи літають великими зграями, погода поліпшиться.

Що не можна робити 13 квітня

Не можна здійснювати великих покупок.

Не варто починати нових справ.