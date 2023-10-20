Сегодня 20 октября: какой праздник и день в истории

20 октября 1930 года в Москве расстреляли генерал-хорунжего армии УНР Юрия Тютюнника. В 1944-м в Японии сформировали первые отряды пилотов-камикадзе. В 1953-м в США опубликовали антиутопию Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В 1968-м бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди вышла замуж за Аристотеля Онассиса. Год назад Укрэнерго анонсировало ограничения подачи электроэнергии на Харьковщине.

Праздники и памятные даты 20 октября

20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

В мире: Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара, Всемирный день профилактики остеопороза и Международный день ленивца.

20 октября в истории

20 октября 1930 года в Москве расстреляли генерала-хорунжего армии УНР, а также писателя и сценариста Юрия Тютюнника.

После образования Украинской Центральной Рады он принял участие в украинизации частей российской армии. В 1918 году создал на родной Звенигородщине подразделение Свободного казачества. Когда Киев захватили большевики, в феврале 1918 года, увеличил свое войско на Звенигородщине до 20 тысяч повстанцев. Казаки с Тютюнником во главе 12 февраля разогнали большевистский уездный съезд, и уже 13 февраля крестьянский съезд признал украинское правительство. Но отношения Тютюнника с большевиками в течение бурного периода Украинской революции 1917-1921 годов складывались по-разному. В какой-то момент – в 1919 году – он даже возглавлял штаб 1-й бригады 1-й Заднепровской дивизии Украинской советской армии, был комендантом Одессы. Но в мае 1919-го снова покинул «красных» и пошел на соединение с частями армии УНР Симона Петлюры. 8 ноября 1919 года Петлюра назначил Тютюнника командовать армией УНР. Он стал одним из инициаторов и руководителей Первого зимнего похода. В 1920-х командовал Повстанческой армией. А после поражения Второго зимнего похода с небольшим отрядом пробился в Польшу.

В отличие от многих своих современников – деятелей УНР – Тютюнник не остался доживать жизнь в эмиграции. Он стремился продолжить дело Украинской революции и «попался» на этом. Советские агенты смогли выманить Тютюнника в Украину под предлогом якобы формирования новой повстанческой силы. Он возвращался с целью возглавить украинское восстание, а попал прямо в руки врага. Тютюнника арестовали 16 июня 1923 года после переправы через Днестр. Но, как ни странно, в декабре отпустили, ограничив в правах на год. Бывший генерал-хорунжий поселился в Харькове, где переквалифицировался в писателя и сценариста. Но такой период «оттепели» в отношениях с советской властью длился для него недолго. Уже в 1929 году Тютюнника в Харькове вызвали на допрос и арестовали. Его обвинили в «пропаганде украинского фашизма и сокрытии контрреволюционного элемента». Тютюнника отправили в Москву якобы «для расследования дела». А уже в конце года – 3 декабря – вынесли ему смертный приговор.

Под тяжестью этого приговора он прожил по тюрьмам еще почти год – Тютюнника расстреляли 20 октября 1930-го.

20 октября 1944 года в Японии сформировали первые отряды пилотов-камикадзе. В них вошли пилоты подразделений морской авиации. Это был отчаянный шаг армии, оставшейся почти без авиации. В распоряжении Первого воздушного флота Японии осталось всего 40 самолетов. Тогда его командующий вице-адмирал Ониси Такидзиро решил сформировать специальный ударный отряд летчиков-самоубийц.

На брифинге 19 октября он заявил: «Я не думаю, что есть еще какой-то способ выполнить поставленную перед нами задачу, кроме как обрушить вооруженный 250-килограммовой бомбой «Зеро» на американский авианосец». Именно Ониси называют «отцом камикадзе». Само название происходит от божественного ветра камикадзе, спасшего Японию от монгольского нашествия в XIII веке. Первую атаку пилоты-смертники провели 21 октября 1944-го — тогда самолет с 200-килограммовой бомбой ударил по крейсеру «Австралия». Но бомба не взорвалась. Однако по меньшей мере 30 человек погибли, включая капитана корабля.

20 октября 1953 года в США вышла книга Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Она широко известна, в первую очередь, благодаря точному предсказанию недостатков развития информационного общества, сделанному автором. Предвестником романа стала новелла «Пожарный», опубликованная в журнале «Galaxy Science Fiction» в 1951 году. Ее расширенную до размера роману версию Брэдбери набрал на печатной машинке всего за девять дней. Такая скорость объяснялась тем, что он использовал прокатную машинку в публичной библиотеке Лос-Анджелеса. За 10 центов она включалась на полчаса. В общей сложности на набор своего шедевра писатель потратил 9 долларов и 80 центов. Конечно, он набирал из рукописных заметок. Напечатало роман издательство «Ballantine Books». Как известно, название романа содержит температуру, при которой загорается бумага. И это очень символично, ведь посвящен роман сжиганию книг. Главный герой – пожарный, который на самом деле он не ликвидирует пожары, а создает их. Пожарные работают на руководство тоталитарного государства (у Брэдбери это это антиинтеллектуальная Америка). Их главная задача – уничтожать книги, читая которые, люди начинают думать. Книги в этом государстве запрещены. Чтобы люди меньше думали и анализировали происходящее, для них создали максимально активный образ жизни и большой поток информации – в первую очередь, с помощью телевидения. До идеи еще большего ускорения информационной реальности – до уровня интернета и соцсетей Брэдбери в 1950-х еще не додумался, но точно спрогнозировал, какой это будет иметь эффект.

«Беспокоила меня не свобода, а люди, которых телевидение превращает в идиотов, – объяснял главную мысль своей книги сам Брэдбери в интервью «Los Angeles Weekly». — «451° по Фаренгейту» – не о цензуре, он о непутевом влиянии популярной культуры через ТВ и новости, о распространении огромных экранов и о бомбардировке «фактиками». Все программы на телевидении не дают тебе ничего, кроме этих «фактиков». Они скажут вам, когда Наполеон родился, но не скажут, кем он был».

20 октября 1968 года вдова президента США Джона Кеннеди Жаклин вышла замуж вторично – за греческого олигарха Аристотеля Онассиса.

С момента смерти Джона Кеннеди прошло пять лет. После убийства президента Жаклин с детьми еще около двух недель прожила в Белом доме, собирая вещи. А уехав, попросила водителей прокладывать маршруты так, чтобы она не видела больше этого здания. Первый год вдова провела в трауре. Она занималась увековечением памяти Джона Кеннеди и пыталась, насколько это возможно, обезопасить детей от чрезмерного внимания прессы и общественности. Радикальное решение вообще покинуть США Жаклин приняла после убийства младшего брата своего бывшего мужа – сенатора Роберта Кеннеди. Он погиб 5 июня 1968 года. Сама Жаклин была шокирована этим известием и затем объясняла: «Если они убивают Кеннеди, тогда мои дети тоже мишени… Я хочу уехать из этой страны». В том же году это было сделано.

20 октября 1968 года она вышла замуж за человека, который мог защитить и ее, и детей – греческого олигарха Аристотеля Онассиса. Ему на тот момент было 62 года, Жаклин – 39. К этому моменту они были знакомы уже длительное время и иногда информация об их встречах «вытекала» в прессу. Однако до поры до времени этому не придавали большого значения, считая общение с популярной в США бывшей первой леди попыткой «попиариться» со стороны олигарха. Однако 10 октября 1968 года Онассис сделал предложение Жаклин. А уже 20-го они поженились в небольшой часовне Святой Богородицы на острове Скорпиос, который принадлежал Онассису. Последующую жизнь популярной пары существенно омрачала «охота» на них папарацци. Они прожили вместе семь лет – до смерти Аристотеля в 1975 году. Дальше дважды вдова вступила в юридическое сражение за наследство второго мужа. Оно завершилась получением Жаклин 26 миллионов долларов «отступных» от дочери Онассиса Кристины. Отношений с семьей своего второго супруга Жаклин после этого суда больше не поддерживала.

20 октября 2022 года Укрэнерго сообщило о введении веерных отключений электроэнергии в Харьковской области. «Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», – сообщили в Национальной энергетической компании. Следом мэр Игорь Терехов проинформировал, что в ближайшие дни отключений непосредственно в Харькове не планируют. Но меры экономии начались – к примеру, в метро остановили эскалаторы и уменьшили освещение на станциях.

Церковный праздник

20 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память великомученика Артемия. Он был одним из выдающихся военачальников во времена правления царя Константина Великого и его сына Констанция. Артемия поставили наместником Египта. В этой должности он многое сделал для распространения и укрепления христианства в Египте. Но когда Констанция сменил император-отступник Юлиан, он захотел вернуть язычество и начал борьбу с христианами. Артемий вступился за двух епископов в Антиохии. Тогда Юлиан приказал подвергнуть наместника жестоким пыткам и бросить в тюрьму. Там Артемию явился Христос и поддержал мученика. На следующий день Юлиан потребовал, чтобы Артемий признал языческих богов. Но тот решительно отказался. Поэтому его снова подвергли пыткам, во время которых мученик предсказал Юлиану, что тот вскоре получит справедливое возмездие за зло, причиненяемое христианам. Император в ответ приказал обезглавить Артемия. Останки мученика похоронили христиане. А его пророчество Юлиану сбылось. Вскоре войско императора-отступника завел в Карманитскую пустыню проводник-перс, убедивший императора, что готов предать свой народ и помочь врагу. В результате в решающую битву с персидским войском войско Юлиана вступило обессиленным жаждой и голодом. Юлиан же в этой битве получил смертельное ранение.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то зима будет без снега.

Туман и теплая погода 20 октября предвещают мягкую осень.

Что нельзя делать 20 октября

Нельзя убирать дома.

Не стоит считать мелочь, потому что можно потерять все накопления.