Сегодня 22 ноября: какой праздник и день в истории

22 ноября – по церковному календарю день памяти преподобных Матроны и Феоктисты, а также мучеников Онисифора и Порфирия. В этот день произошло убийство Кеннеди — громкое и одно из самых загадочных преступлений ХХ века.

Праздники и памятные даты 22 ноября

Государственные праздники и памятные даты Украины, а также международные и всемирные в этот день не отмечают.

22 ноября в истории

22 ноября 1963 года был убит президент США Джон Кеннеди. Кеннеди был самым молодым среди президентов США, избранных на этот пост, и первым президентом, рожденным в ХХ веке. Однако, к сожалению, широким массам в мире Кеннеди известен не поэтому и даже не благодаря своей политике или родственным связям, а вследствие того, что стал жертвой дерзкого убийства. Президент США погиб 22 ноября 1963 года в Далласе во время предвыборной поездки. Визит в Даллас был особенно важен для Кеннеди, ведь в Техасе на предыдущих выборах он едва опередил своего соперника Никсона, и в дальнейшем этот штат обещал быть электорально «проблемным» для президента.

В аэропорту Далласа президент с супругой Жаклин, губернатором Техаса Джоном Конноли и его женой сели в бронированный «Линкольн». По плану они должны были проехать около 15 км по городу, маршрут кортежа заранее (19 ноября) опубликовали в местных изданиях. Поскольку погода была жаркой, сам Кеннеди отдал приказ отбросить верх лимузина. Так – в открытом лимузине, рядом с женой его сфотографировал корреспондент Dallas Morning News буквально за несколько минут до убийства.

Смертельные выстрелы раздались, когда президентский кортеж двигался по улице Элм-стрит – вдоль склада школьных учебников Техаса. Первая пуля попала президенту в шею, вторая – в голову. Серьезное ранение также получил техасский губернатор Конноли. Кеннеди был еще жив, когда кортеж достиг Парклендского госпиталя. Президента сразу доставили в реанимацию, однако спасти после таких ранений не смогли. О смерти Джона Кеннеди официально объявили в 13:00.

Достаточно быстро нашли и подозреваемого в убийстве – через полтора часа после покушения на Кеннеди арестовали Ли Гарви Освальда, который, по официальной версии следствия, действовал самостоятельно, а не по заказу. Однако доказать или опровергнуть вину Освальда в судебном порядке не смогли, ведь его самого убили через два дня – на выходе из полицейского участка. На этом цепочка загадочных убийств не закончилась – подозреваемый в убийстве Освальда Джек Руби впоследствии скончался в тюрьме.

Такое количество «загадочных» смертей и утверждение, что Ли Гарви Освальд убил президента по собственной инициативе, вызвало множество «теорий заговора» и конспирологических версий по поводу реальных мотивов и заказчиков этого преступления.

Официальную же версию обстоятельств убийства Кеннеди сообщили спустя 10 месяцев после трагедии. Убийство расследовала так называемая «Комиссия Уоррена», которую возглавлял председатель Верховного суда США Эрл Уоррен. Эта версия состоит в том, что убийцей президента был Освальд, все выстрелы он произвел из винтовки с верхнего этажа здания склада учебников. Никакого заговора, целью которого было убийство Кеннеди, не обнаружили.

Церковный праздник 22 ноября

22 ноября верующие чтят память сразу ряда святых: мучеников Онисифора и Порфирия и преподобных Матроны и Феоктисты.

Святые мученики Онисифор и Порфирий жили во времена правления римского императора Диоклетиана, преследовавшего христиан. Онисифор и Порфирий не отреклись от своей веры, и за это приняли тяжелые мучения. Их били камнями, пытали, жгли огнем. А потом привязали к коням и волокли по каменистой местности. Так, разорванными о камни, они приняли смерть. Тела их похоронили христиане, а после погребения на его месте стали происходить чудеса и исцеления. Мощи святых до сих пор находятся в Македонии под горой Пангей.

Преподобная Матрона родилась в Пергии Памфилийской (Малая Азия) в V веке. Они была замужем за богатым мужчиной по имени Дометиан, имела дочь Феодотию. С семьей 25-летняя Матрона переехала в Константинополь, где часто посещала храмы и молилась. В храме Матрона познакомилась с благочестивыми старицами Евгенией и Сусанной и начала следовать их примеру, смиряя свое тело сдержанностью и постом, за что подвергалась нападкам со стороны мужа. Наконец Матрона решила покинуть семью и уйти в мужской монастырь, где муж ее не смог бы найти. Дочь Матрона отдала на воспитание старице Сусанне.

В монастыре преподобного Вассиана Матрона выдала себя за евнуха Вавилу, и ее приняли в братию. Она находилась в постоянном молчании и многих трудах. Однако скрыть тот факт, что она – женщина Матроне не удалось. Игумену монастыря, где находилась Матрона, и игумену соседнего монастыря приснились одинаковые сны-откровения о том, что монах Вавила – женщина. Игумен Вассиан вызвал Матрону к себе и допытывался, зачем она проникла в монастырь (не для развращения ли монахов). Она же со слезами рассказала о своей жизни и преследованиях мужа.

Убедившись, что намерения ее были чистыми, Вассиан благословил Матрону и отправил в женский монастырь в городе Эмес. Там она прожила много лет, а когда умерла игуменья, монахини избрали настоятельницей храма Матрону. Слава о добродетелях и даре исцеления Матроны разлетелась далеко за стены монастыря. Услышал об этом и ее муж и явился в монастырь, чтобы увидеть жену. Однако Матрона убежала – тайно пошла в Иерусалим и дальше в дальний путь, и наконец поселилась в заброшенном языческом храме в Берите. Постепенно у жилища преподобной стали селиться женщины и девушки, и вскоре образовался новый монастырь. Но и там Матрона не осталась – по велению Бога, явленному в видении, она отправилась в Константинополь, где узнала, что муж ее умер. В Константинополе Матрона основала женский монастырь, куда переехали и сестры из основанной ею Беритской обители. Умерла Матрона в возрасте ста лет (около 492 года).

Преподобная Феоктиста родилась на острове Лесбос в городе Мифимне (Малая Азия). В раннем детстве она осталась круглой сиротой, и родственники отдали ее на воспитание в монастырь. Там она жила такой же жизнью, как монахини, до 18 лет. А в 18, по благословению игумений, отправилась на Пасху к своей родной сестре в гости и осталась там ночевать. Ночью на поселок напали арабы, пленили всех жителей, посадили на корабль и утром вышли в море.

Пленников высадили на безлюдном острове Парос, чтобы в дальнейшем осмотреть и отвезти на невольничий рынок. Однако Феоктиста смогла убежать и спрятаться. Она прожила на острове 35 лет – в древнем храме во имя Пресвятой Богородицы. Питалась семечками и все время проводила в молитве. Через 35 лет Феоктисту в храме нашел охотник, зашедший далеко в лес, преследуя добычу, и обнаруживший храм. Святая рассказала ему о своей жизни и попросила охотника, чтобы тот, если ему случится побывать на этом острове снова, привез ей часть Преосвященных Даров. Через год охотник снова прибыл на остров и привез небольшой сосуд с частицей Святых Тайн. Святая Феоктиста встретила святыню в храме, пала на землю и долго с плачем молилась. Поднявшись, она причастилась телом и кровью Христовой. На следующий день охотник увидел посреди храма мертвое тело преподобной Феоктисты. Выкопав неглубокую могилу, он положил в нее тело женщины и отделил ее руку, чтобы взять с собой часть мощей. Однако корабль с охотником после ночи, проведенной в море, вновь оказался у острова. Мужчина понял, что мощи нужно вернуть на место. Он вернулся к могиле и положил руку на место. После этого корабль беспрепятственно отплыл. Однако по пути охотник рассказал спутникам всю историю святой, и они решили вернуться и поклониться телу святой, но его в могиле уже не было.

Народные приметы

Иней на деревьях — к скорым и сильным морозам.

Дождь в этот день — к хорошему урожаю пшеницы в следующем году.

Снегопад предвещает ненастье еще на месяц.

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя отдавать свою старую одежду другим людям – можно с ней отдать свое счастье.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя ни с кем не ссориться, а особенно – с родными.

Девушкам нежелательно стричь волосы и краситься – иначе красота скоро померкнет.