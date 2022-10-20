В Харьковской области начнутся веерные отключения
Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии «Укрэнерго» вводит «контролируемое ограничение потребления» электроэнергии в Харьковской области.
«Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», — сообщил «Укрэнерго».
Выборочно ограничено электроснабжение на территории Мерефянского, Люботинского и Змиевского районов электрических сетей. Ориентировочно – на два часа (до 18.00). Если ситуация в сети выровняется, то включатся ранее.
Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).
Читайте также: Харьковчанам советуют готовится к отключениям света, воды и теплаКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: отключения, свет, Укрэнерго, Харьковская область, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 16:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начнутся веерные отключения".