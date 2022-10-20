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В Харьковской области начнутся веерные отключения

Общество 16:49   20.10.2022
Оксана Якушко
В Харьковской области начнутся веерные отключения

Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии «Укрэнерго» вводит «контролируемое ограничение потребления» электроэнергии в Харьковской области.

«Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», — сообщил «Укрэнерго».

Выборочно ограничено электроснабжение на территории Мерефянского, Люботинского и Змиевского районов электрических сетей. Ориентировочно – на два часа (до 18.00). Если ситуация в сети выровняется, то включатся ранее.

Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 16:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начнутся веерные отключения".