В Харьковской области начнутся веерные отключения

Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии «Укрэнерго» вводит «контролируемое ограничение потребления» электроэнергии в Харьковской области.

«Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», — сообщил «Укрэнерго».

Выборочно ограничено электроснабжение на территории Мерефянского, Люботинского и Змиевского районов электрических сетей. Ориентировочно – на два часа (до 18.00). Если ситуация в сети выровняется, то включатся ранее.

Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).