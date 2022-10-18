Харьковчанам советуют готовится к отключениям света, воды и тепла
Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире нацмарафона предупредил, что проблемы с энергоснабжением могут возникнуть по всей стране, что повлечет отключение не только света.
«У нас в ближайшем будущем будут трудные времена, поэтому нужно всем приготовиться: во-первых, к экономии электроэнергии, во-вторых, возможны также и веерные отключения, если удары продолжатся, — сказал Тимошенко. — Мы понимаем, что у россиян такая цель – запугать украинское население, отключить от электроснабжения, водоснабжения, отопления зимой. Поэтому нам нужно готовиться к действительно тяжелой зиме».
Отвечая на вопрос о том, где в стране после обстрелов наиболее критичная ситуация, представитель ОП заявил, что энергосистема работает таким образом, что повреждение объектов в одних регионах, скажется и на других.
«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — предупредил Тимошенко.
Что касается сегодняшней ракетной атаки РФ по Украине, то замглавы ОП перечислил поврежденные объекты в различных регионах. Так, разрушен объект энергетической инфраструктуры в Житомирской области. В самом Житомире частично отключилось электро- и водоснабжение. Также ночью разрушен энергетический объект на Николаевщине — отключений не было. В Днепре, по словам Тимошенко, пострадал «большой объект энергетической инфраструктуры». Он практически разрушен. Левый берег города частично был без воды и электрики, сейчас их восстанавливают. Однако жителей Днепра призывают сегодня быть особенно экономными, а городские власти отключат освещение улиц.
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«По городу Киеву было три попадания в крупный объект энергетической сферы, разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и еще в нескольких районах нет водо- и электроснабжения. Работают как ГСЧС, так и наши электрики», — уточнил Тимошенко.
Харьковщину среди регионов, где россияне сегодня обстрелами повредили энергетическую инфраструктуру, представитель Офиса Президента не упомянул.Категории: Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вода, обстрелы, отопление, Офис президента, свет, Тимошенко, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 11:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанам советуют готовится к отключениям света, воды и тепла".