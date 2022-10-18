Харьковчанам советуют готовится к отключениям света, воды и тепла

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире нацмарафона предупредил, что проблемы с энергоснабжением могут возникнуть по всей стране, что повлечет отключение не только света.

«У нас в ближайшем будущем будут трудные времена, поэтому нужно всем приготовиться: во-первых, к экономии электроэнергии, во-вторых, возможны также и веерные отключения, если удары продолжатся, — сказал Тимошенко. — Мы понимаем, что у россиян такая цель – запугать украинское население, отключить от электроснабжения, водоснабжения, отопления зимой. Поэтому нам нужно готовиться к действительно тяжелой зиме».

Отвечая на вопрос о том, где в стране после обстрелов наиболее критичная ситуация, представитель ОП заявил, что энергосистема работает таким образом, что повреждение объектов в одних регионах, скажется и на других.

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — предупредил Тимошенко.

Что касается сегодняшней ракетной атаки РФ по Украине, то замглавы ОП перечислил поврежденные объекты в различных регионах. Так, разрушен объект энергетической инфраструктуры в Житомирской области. В самом Житомире частично отключилось электро- и водоснабжение. Также ночью разрушен энергетический объект на Николаевщине — отключений не было. В Днепре, по словам Тимошенко, пострадал «большой объект энергетической инфраструктуры». Он практически разрушен. Левый берег города частично был без воды и электрики, сейчас их восстанавливают. Однако жителей Днепра призывают сегодня быть особенно экономными, а городские власти отключат освещение улиц.

«По городу Киеву было три попадания в крупный объект энергетической сферы, разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и еще в нескольких районах нет водо- и электроснабжения. Работают как ГСЧС, так и наши электрики», — уточнил Тимошенко.

Харьковщину среди регионов, где россияне сегодня обстрелами повредили энергетическую инфраструктуру, представитель Офиса Президента не упомянул.