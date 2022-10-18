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По Харькову ударили восемь ракет из Белгорода — Синегубов

Происшествия 09:20   18.10.2022
Оксана Горун
По Харькову ударили восемь ракет из Белгорода — Синегубов Фото: Вадим Беликов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил первые подробности о последствиях утреннего обстрела Харькова.

«Сегодня около 8:30 враг запустил по Харькову из российского Белгорода 8 ракет. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется, профильные службы проводят обследование, в частности, в Новобаварском, Основянском и Слободском районах», — сообщил Синегубов в telegram.

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Напомним, серии взрывов прозвучали в Харькове около 8:20 утра. Мэр города Игорь Терехов сообщил о том, что под ударом оказася район промышленного предприятия. После взрывов в городе остановили метро, однако работу метрополитена восстановиили за 10 минут.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 09:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову ударили восемь ракет из Белгорода — Синегубов".