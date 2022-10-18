По Харькову ударили восемь ракет из Белгорода — Синегубов
Фото: Вадим Беликов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил первые подробности о последствиях утреннего обстрела Харькова.
«Сегодня около 8:30 враг запустил по Харькову из российского Белгорода 8 ракет. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется, профильные службы проводят обследование, в частности, в Новобаварском, Основянском и Слободском районах», — сообщил Синегубов в telegram.
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Напомним, серии взрывов прозвучали в Харькове около 8:20 утра. Мэр города Игорь Терехов сообщил о том, что под ударом оказася район промышленного предприятия. После взрывов в городе остановили метро, однако работу метрополитена восстановиили за 10 минут.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, ракети, ракеты, синегубов; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 09:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову ударили восемь ракет из Белгорода — Синегубов".