В Харькове после взрывов остановилось метро: движение восстановили (обновлено)

Об остановке движения поездов метро сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

«В связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Также граждане могут использовать станции в качестве укрытия. Не пренебрегайте уведомлениями о воздушной тревоге и направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите свою жизнь и своих близких!» — сказано в обращении пресс-службы метрополитена.

Буквально через 10 минут в метрополитене сообщили о восстановлении движения.

Напомним, около 8:20 утра 18 октября в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух сериях взрывов за пять минут. По его информации, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий. Также глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.