В Харькове после взрывов остановилось метро: движение восстановили (обновлено)
Об остановке движения поездов метро сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
«В связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Также граждане могут использовать станции в качестве укрытия. Не пренебрегайте уведомлениями о воздушной тревоге и направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите свою жизнь и своих близких!» — сказано в обращении пресс-службы метрополитена.
Буквально через 10 минут в метрополитене сообщили о восстановлении движения.
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Напомним, около 8:20 утра 18 октября в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух сериях взрывов за пять минут. По его информации, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий. Также глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, вибухи, метро, обстрел; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после взрывов остановилось метро: движение восстановили (обновлено)".