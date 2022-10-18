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В Харькове после взрывов остановилось метро: движение восстановили (обновлено)

Общество 08:41   18.10.2022
Оксана Горун
В Харькове после взрывов остановилось метро: движение восстановили (обновлено)

Об остановке движения поездов метро сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

«В связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Также граждане могут использовать станции в качестве укрытия. Не пренебрегайте уведомлениями о воздушной тревоге и направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите свою жизнь и своих близких!» — сказано в обращении пресс-службы метрополитена.

Буквально через 10 минут в метрополитене сообщили о восстановлении движения.

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Напомним, около 8:20 утра 18 октября в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух сериях взрывов за пять минут. По его информации, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий. Также глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 08:41;

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