В Харькове было две серии взрывов за пять минут — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что под ударом российских ракет оказался район одного из промышленных предприятий города.
«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», — написал Терехов в telegram.
Ранее глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харьковской области находиться в укрытиях. Воздушная тревога звучит в Украине уже более часа. Были сообщения о пуске крылатых ракет дальней авиацией РФ. Также наблюдатели зафиксировали вылеты с территории Белгородской области.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, вибухи, обстрел, терехов; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове было две серии взрывов за пять минут — Терехов".