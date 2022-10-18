В Харькове было две серии взрывов за пять минут — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что под ударом российских ракет оказался район одного из промышленных предприятий города.

«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», — написал Терехов в telegram.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харьковской области находиться в укрытиях. Воздушная тревога звучит в Украине уже более часа. Были сообщения о пуске крылатых ракет дальней авиацией РФ. Также наблюдатели зафиксировали вылеты с территории Белгородской области.