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В Харькове было две серии взрывов за пять минут — Терехов

Происшествия 08:32   18.10.2022
Оксана Горун
В Харькове было две серии взрывов за пять минут — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что под ударом российских ракет оказался район одного из промышленных предприятий города.

«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», — написал Терехов в telegram.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харьковской области находиться в укрытиях. Воздушная тревога звучит в Украине уже более часа. Были сообщения о пуске крылатых ракет дальней авиацией РФ. Также наблюдатели зафиксировали вылеты с территории Белгородской области.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 08:32;

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