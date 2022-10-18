У Харкові було дві серії вибухів за п’ять хвилин – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом російських ракет опинився район одного з промислових підприємств міста.
“Харків під обстрілом – у місті за п’ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом – район одного з промислових підприємств міста”, – написав Терехов у Телеграмі.
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харківської області перебувати в укриттях. Повітряна тривога звучить в Україні вже понад годину. Були повідомлення про запуск крилатих ракет дальньою авіацією РФ. Також спостерігачі зафіксували вильоти із території Бєлгородської області.Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, обстріл, терехов; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові було дві серії вибухів за п’ять хвилин – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові було дві серії вибухів за п’ять хвилин – Терехов".