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У Харкові було дві серії вибухів за п’ять хвилин – Терехов

Події 08:32   18.10.2022
Оксана Горун
У Харкові було дві серії вибухів за п’ять хвилин – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом російських ракет опинився район одного з промислових підприємств міста.

“Харків під обстрілом – у місті за п’ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом – район одного з промислових підприємств міста”, – написав Терехов у Телеграмі.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харківської області перебувати в укриттях. Повітряна тривога звучить в Україні вже понад годину. Були повідомлення про запуск крилатих ракет дальньою авіацією РФ. Також спостерігачі зафіксували вильоти із території Бєлгородської області.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 08:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові було дві серії вибухів за п’ять хвилин – Терехов".