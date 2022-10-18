У Харкові було дві серії вибухів за п’ять хвилин – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом російських ракет опинився район одного з промислових підприємств міста.

“Харків під обстрілом – у місті за п’ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом – район одного з промислових підприємств міста”, – написав Терехов у Телеграмі.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харківської області перебувати в укриттях. Повітряна тривога звучить в Україні вже понад годину. Були повідомлення про запуск крилатих ракет дальньою авіацією РФ. Також спостерігачі зафіксували вильоти із території Бєлгородської області.