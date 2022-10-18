У Харкові пролунали вибухи – Синєгубов

Мешканці Харкова нарахували кілька вибухів уранці близько 8:20 18 жовтня. Обстріл області підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Знаходьтесь в укриттях!” – написав глава ХОВА в Телеграмі.

На цей момент у регіоні вже близько години лунала повітряна тривога. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул попереджав про запуск із РФ крилатих ракет Х-101.

“Знаходимося в укриттях. Запуск ракет Х-101 з Волгодонського району. Очікуваний час можливого прильоту – 7.50. Пуски крилатих ракет із ТУ-95”, – написав Вілкул.