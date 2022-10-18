У Харкові пролунали вибухи – Синєгубов
Мешканці Харкова нарахували кілька вибухів уранці близько 8:20 18 жовтня. Обстріл області підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Знаходьтесь в укриттях!” – написав глава ХОВА в Телеграмі.
На цей момент у регіоні вже близько години лунала повітряна тривога. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул попереджав про запуск із РФ крилатих ракет Х-101.
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“Знаходимося в укриттях. Запуск ракет Х-101 з Волгодонського району. Очікуваний час можливого прильоту – 7.50. Пуски крилатих ракет із ТУ-95”, – написав Вілкул.
Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, обстріл, сінєгубов; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунали вибухи – Синєгубов".