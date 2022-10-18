В Харькове прогремели взрывы — Синегубов
Жители Харькова насчитали несколько взрывов утром около 8:20 18 октября. Обстрел области подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» — написал глава ХОВА в telegram.
К этому моменту в регионе уже около часа звучала воздушная тревога. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул предупреждал о запуске из РФ крылатых ракет Х-101 .
«Находимся в укрытиях. Запуск ракет Х-101 из Волгодонского района. Ожидаемое время возможного прилета – 7.50. Пуски крылатых ракет с ТУ-95», — написал Вилкул.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, обстрел, синегубов; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 08:26;
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