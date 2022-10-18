В Харькове прогремели взрывы — Синегубов

Жители Харькова насчитали несколько взрывов утром около 8:20 18 октября. Обстрел области подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!» — написал глава ХОВА в telegram.

К этому моменту в регионе уже около часа звучала воздушная тревога. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул предупреждал о запуске из РФ крылатых ракет Х-101 .

«Находимся в укрытиях. Запуск ракет Х-101 из Волгодонского района. Ожидаемое время возможного прилета – 7.50. Пуски крылатых ракет с ТУ-95», — написал Вилкул.