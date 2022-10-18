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У Харкові після вибухів зупинилося метро: рух відновили (оновлено)

Події 08:41   18.10.2022
Оксана Горун
У Харкові після вибухів зупинилося метро: рух відновили (оновлено)

Про зупинку руху поїздів метро повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

“У зв’язку з обстрілами тимчасово припиняється рух поїздів лініями метрополітену. Також громадяни можуть використовувати станції як укриття. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу і прямуйте в найближче укриття. Бережіть своє життя і своїх близьких!” сказано у зверненні пресслужби метрополітену.

Буквально за 10 хвилин у метрополітені повідомили про відновлення руху.

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Нагадаємо, близько 8:20 ранку 18 жовтня у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про дві серії вибухів за п’ять хвилин. За його інформацією, під ударом опинився район одного з промислових підприємств. Також голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону перебувати у укриттях.

Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 08:41;

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