По Харкову вдарили вісім ракет з Бєлгорода – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив перші подробиці про наслідки ранкового обстрілу Харкова.

“Сьогодні близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського Бєлгорода 8 ракет. Попередньо постраждалих немає. Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема, в Новобаварському, Основ’янському та Слобідському районах”, – повідомив Синєгубов у Телеграмі.

Нагадаємо, серії вибухів пролунали в Харкові близько 8:20 ранку. Мер міста Ігор Терехов повідомив про те, що під ударом опинився район промислового підприємства. Після вибухів у місті зупинили метро, ​​проте роботу метрополітену відновили за 10 хвилин.