По Харкову вдарили вісім ракет з Бєлгорода – Синєгубов
Фото: Вадим Беликов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив перші подробиці про наслідки ранкового обстрілу Харкова.
“Сьогодні близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського Бєлгорода 8 ракет. Попередньо постраждалих немає. Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема, в Новобаварському, Основ’янському та Слобідському районах”, – повідомив Синєгубов у Телеграмі.
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Нагадаємо, серії вибухів пролунали в Харкові близько 8:20 ранку. Мер міста Ігор Терехов повідомив про те, що під ударом опинився район промислового підприємства. Після вибухів у місті зупинили метро, проте роботу метрополітену відновили за 10 хвилин.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, ракети, сінєгубов; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 09:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову вдарили вісім ракет з Бєлгорода – Синєгубов".