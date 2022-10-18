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По Харкову вдарили вісім ракет з Бєлгорода – Синєгубов

Події 09:20   18.10.2022
Оксана Горун
По Харкову вдарили вісім ракет з Бєлгорода – Синєгубов Фото: Вадим Беликов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив перші подробиці про наслідки ранкового обстрілу Харкова.

“Сьогодні близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського Бєлгорода 8 ракет. Попередньо постраждалих немає. Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження, зокрема, в Новобаварському, Основ’янському та Слобідському районах”, – повідомив Синєгубов у Телеграмі.

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Нагадаємо, серії вибухів пролунали в Харкові близько 8:20 ранку. Мер міста Ігор Терехов повідомив про те, що під ударом опинився район промислового підприємства. Після вибухів у місті зупинили метро, ​​проте роботу метрополітену відновили за 10 хвилин.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 09:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову вдарили вісім ракет з Бєлгорода – Синєгубов".