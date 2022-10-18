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Харків’янам радять готуватися до відключень світла, води та тепла

Події 11:26   18.10.2022
Оксана Горун
Харків’янам радять готуватися до відключень світла, води та тепла

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко в етері нацмарафону попередив, що проблеми з енергопостачанням можуть виникнути по всій країні, що спричинить відключення не лише світла.

“У нас у найближчому майбутньому будуть важкі часи, тому потрібно всім приготуватися: по-перше, до економії електроенергії, по-друге, можливі також і віялові відключення, якщо удари продовжаться, – сказав Тимошенко. – Ми розуміємо, що в росіян така мета – залякати українське населення, відключити від електропостачання, водопостачання, опалення взимку. Тому нам потрібно готуватися до справді важкої зими”.

Відповідаючи на запитання про те, де в країні після обстрілу найбільш критична ситуація, представник ОП заявив, що енергосистема працює таким чином, що пошкодження об’єктів у одних регіонах позначаться й на інших.

“У нас критична ситуація по всій країні. Один регіон залежить від іншого. Треба готуватися по всій країні до того, що можуть бути відключення як електроенергії, так і водопостачання та теплопостачання”, – попередив Тимошенко.

Щодо сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Україні, то заступник голови ОП перерахував пошкоджені об’єкти в різних регіонах. Так, зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури у Житомирській області. У самому Житомирі частково відключилося електро- та водопостачання. Також уночі зруйновано енергетичний об’єкт на Миколаївщині – відключень не було. У Дніпрі, за словами Тимошенка, постраждав “великий об’єкт енергетичної інфраструктури”. Він практично зруйнований. Лівий берег міста частково був без води та електрики, зараз їх відновлюють. Однак жителів Дніпра закликають сьогодні бути особливо економними, а міська влада відключить освітлення вулиць.

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“По місту Києву було три попадання у великий об’єкт енергетичної сфери, зруйновано багато на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та ще в кількох районах немає водо- та електропостачання. Працюють як ДСНС, так і наші електрики”, – уточнив Тимошенко.

Харківщину серед регіонів, де росіяни сьогодні обстрілами зашкодили енергетичній інфраструктурі, представник Офісу Президента не згадав.

Категорії: Події, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 11:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янам радять готуватися до відключень світла, води та тепла".