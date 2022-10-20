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На Харківщині почнуться віялові відключення

Суспільство 16:49   20.10.2022
Оксана Якушко
На Харківщині почнуться віялові відключення

Через різке збільшення рівня споживання електроенергії “Укренерго” запроваджує “контрольоване обмеження споживання” електроенергії на Харківщині.

«Диспетчерській центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях», – повідомив «Укренерго».

Вибірково обмежено електропостачання у громадах на території обслуговування Мереф’янського, Люботинського та Зміївського районів електричних мереж. Орієнтовно – на дві години (до 18.00). Якщо ситуація в мережі вирівняється, то включать раніше.

Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає  ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 16:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині почнуться віялові відключення".