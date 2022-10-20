На Харківщині почнуться віялові відключення

Через різке збільшення рівня споживання електроенергії “Укренерго” запроваджує “контрольоване обмеження споживання” електроенергії на Харківщині.

«Диспетчерській центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях», – повідомив «Укренерго».

Вибірково обмежено електропостачання у громадах на території обслуговування Мереф’янського, Люботинського та Зміївського районів електричних мереж. Орієнтовно – на дві години (до 18.00). Якщо ситуація в мережі вирівняється, то включать раніше.

Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).