На Харківщині почнуться віялові відключення
Через різке збільшення рівня споживання електроенергії “Укренерго” запроваджує “контрольоване обмеження споживання” електроенергії на Харківщині.
«Диспетчерській центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях», – повідомив «Укренерго».
Вибірково обмежено електропостачання у громадах на території обслуговування Мереф’янського, Люботинського та Зміївського районів електричних мереж. Орієнтовно – на дві години (до 18.00). Якщо ситуація в мережі вирівняється, то включать раніше.
Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 16:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині почнуться віялові відключення".