Экономия в Харькове: в метро отключили эскалаторы и уменьшили освещение
Помимо увеличения интервалов движения поездов в харьковском метро с целью экономии электроэнергии предприняли и другие меры.
«В метрополитене отключены все эскалаторы. Только на двух самых глубоких станциях — «Площадь Конституции» и «Пушкинская» — эскалаторы работают на подъём. Освещение станций уменьшено вдвое», — рассказал городской голова Игорь Терехов.
Ранее в подземке сообщили, что на Холодногорско-Заводской линии интервал движения поездов увеличен до 11 минут, а на Салтовской и Алексеевской — до 13 минут.
Также, по словам Терехова, реже ходят троллейбусы и трамваи.
Читайте также: Сегодня и завтра веерные отключения света в Харькове не планируются — ТереховКатегории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: интервалы, метро, терехов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экономия в Харькове: в метро отключили эскалаторы и уменьшили освещение".