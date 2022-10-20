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Экономия в Харькове: в метро отключили эскалаторы и уменьшили освещение

Общество 19:26   20.10.2022
Елена Нагорная
Экономия в Харькове: в метро отключили эскалаторы и уменьшили освещение

Помимо увеличения интервалов движения поездов в харьковском метро с целью экономии электроэнергии предприняли и другие меры.

«В метрополитене отключены все эскалаторы. Только на двух самых глубоких станциях — «Площадь Конституции» и «Пушкинская» — эскалаторы работают на подъём. Освещение станций уменьшено вдвое», — рассказал городской голова Игорь Терехов.

Ранее в подземке сообщили, что на Холодногорско-Заводской линии интервал движения поездов увеличен до 11 минут, а на Салтовской и Алексеевской — до 13 минут.

Также, по словам Терехова, реже ходят троллейбусы и трамваи.

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Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 19:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экономия в Харькове: в метро отключили эскалаторы и уменьшили освещение".