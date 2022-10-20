В метро Харькова будут экономить: пассажиров предупредили о неудобствах

В метро ради уменьшения нагрузки на энергосистему страны решили увеличить интервалы движения поездов.

«Для уменьшения нагрузки на энергетическую систему Украины временно изменены интервалы движения поездов по линиям метрополитена», — предупредила утром 20 октября пресс-служба КП «Харьковский метрополитен.

На время ограничений потребления электричества будут действовать такие интервалы движения:

Холодногорско-заводская линия – 11 минут;

Салтовская линия – 13 минут;

Алексеевская линия – 13 минут.

Тем временем в «Харьковоблэнерго» сообщили, что пока что не планируют вводить аварийные графики отключений света для бытовых потребителей. Ограничения коснутся юрлиц. Тем не менее всех жителей региона настоятельно просят с 7:00 до 22:00 ограничить использование электроприборов.