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В метро Харькова будут экономить: пассажиров предупредили о неудобствах

Общество 09:35   20.10.2022
Оксана Горун
В метро Харькова будут экономить: пассажиров предупредили о неудобствах

В метро ради уменьшения нагрузки на энергосистему страны решили увеличить интервалы движения поездов.

«Для уменьшения нагрузки на энергетическую систему Украины временно изменены интервалы движения поездов по линиям метрополитена», — предупредила утром 20 октября пресс-служба КП «Харьковский метрополитен.

На время ограничений потребления электричества будут действовать такие интервалы движения:

Холодногорско-заводская линия – 11 минут;

Салтовская линия – 13 минут;

Алексеевская линия – 13 минут.

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Тем временем в «Харьковоблэнерго» сообщили, что пока что не планируют вводить аварийные графики отключений света для бытовых потребителей. Ограничения коснутся юрлиц. Тем не менее всех жителей региона настоятельно просят с 7:00 до 22:00 ограничить использование электроприборов.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 09:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро Харькова будут экономить: пассажиров предупредили о неудобствах".