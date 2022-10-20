В метро Харькова будут экономить: пассажиров предупредили о неудобствах
В метро ради уменьшения нагрузки на энергосистему страны решили увеличить интервалы движения поездов.
«Для уменьшения нагрузки на энергетическую систему Украины временно изменены интервалы движения поездов по линиям метрополитена», — предупредила утром 20 октября пресс-служба КП «Харьковский метрополитен.
На время ограничений потребления электричества будут действовать такие интервалы движения:
Холодногорско-заводская линия – 11 минут;
Салтовская линия – 13 минут;
Алексеевская линия – 13 минут.
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Тем временем в «Харьковоблэнерго» сообщили, что пока что не планируют вводить аварийные графики отключений света для бытовых потребителей. Ограничения коснутся юрлиц. Тем не менее всех жителей региона настоятельно просят с 7:00 до 22:00 ограничить использование электроприборов.Категории: Общество, Харьков; Теги: интервалы, метро, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 09:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро Харькова будут экономить: пассажиров предупредили о неудобствах".