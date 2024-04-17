В Харькове метро работает с интервалами до 10 минут, ездит электротранспорт

В Харькове продолжают приходить в себя от «прилетов» по энергетической инфраструктуре с конца марта. Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что в городе действуют графики отключения света.

«Сегодня запитана коммунальная сфера, жилые дома, но введены графики отключений. Сегодня эти графики пытаются выдерживать, но вчера был сбой в электроснабжении, и нам пришлось остановить метро, общественный наземный электрический транспорт, были не выдержаны графики отключений. Немножко это все восстановили. Сегодня обещают, что будут придерживаться графиков», — сказал мэр.

Он также отметил, что метро в городе работает с интервалами между поездами до 10 минут.

«Работает наземный электротранспорт, который довозит людей до метро. Кроме того, работают наши коммунальные автобусы на маршрутах», — добавил мэр.