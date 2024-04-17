В Харькове метро работает с интервалами до 10 минут, ездит электротранспорт
В Харькове продолжают приходить в себя от «прилетов» по энергетической инфраструктуре с конца марта. Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что в городе действуют графики отключения света.
«Сегодня запитана коммунальная сфера, жилые дома, но введены графики отключений. Сегодня эти графики пытаются выдерживать, но вчера был сбой в электроснабжении, и нам пришлось остановить метро, общественный наземный электрический транспорт, были не выдержаны графики отключений. Немножко это все восстановили. Сегодня обещают, что будут придерживаться графиков», — сказал мэр.
Он также отметил, что метро в городе работает с интервалами между поездами до 10 минут.
«Работает наземный электротранспорт, который довозит людей до метро. Кроме того, работают наши коммунальные автобусы на маршрутах», — добавил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: запитана, интервалы, метро, поезда, світло, свет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают приходить в себя от «прилетов» по энергетической инфраструктуре с конца марта. Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что в городе действуют графики отключения света.".