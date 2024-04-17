У Харкові метро працює з інтервалами до 10 хвилин, їздить електротранспорт
У Харкові продовжують оговтуватись від «прильотів» по енергетичній інфраструктурі з кінця березня. Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив, що у місті діють графіки відключень світла.
«Сьогодні заживлена комунальна сфера, житлові будинки, але введені графіки відключень. Сьогодні ці графіки намагаються витримувати, але вчора був збій в електропостачанні і нам прийшлось зупинити метро, громадський наземний електричний транспорт, були не витримані графіки відключень. Потрошки це все відновили. Сьогодні обіцяють, що будуть дотримуватися графіків», – сказав мер.
Він також зазначив, що метро у місті наразі працює з інтервалами між потягами до 10 хвилин.
«Працює наземний електротранспорт, який довозить людей до метро. Крім цього, працюють наші комунальні автобуси на маршрутах», – додав мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: запитана, интервалы, метро, поезда, світло, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують оговтуватись від «прильотів» по енергетичній інфраструктурі з кінця березня. Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив, що у місті діють графіки відключень світла.".