Нові пошкодження, збільшені графіки: ситуація зі світлом на Харківщині

У Міністерстві енергетики України та НЕК «Укренерго» повідомили про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.

За даними Міненерго, в регіоні – нові пошкодження електромереж у 5 населених пунктах. В області знеструмлені близько 21 тисячі точок обліку.

«Зранку на Харківщині збільшені графіки відключень. Причина – зростання споживання через похолодання. Одночасно знеструмлено близько 251 тисячі споживачів», – додали в Укренерго.

Нагадаємо, вранці Харківобленерго повідомило, що на Харківщині 17 квітня обмежили електропостачання, щоб усунути наслідки аварії. Перебої з електрикою були й 16 квітня – у місті вдень зупинявся електротранспорт, збільшили інтервали в русі поїздів метро, ​​частково не працювали світлофори. Також вчора АТ “Харківобленерго” підготувало оновлений графік відключення світла в період з 17 по 20 квітня.