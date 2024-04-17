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Нові пошкодження, збільшені графіки: ситуація зі світлом на Харківщині

Суспільство 12:05   17.04.2024
Вікторія Яковенко
Нові пошкодження, збільшені графіки: ситуація зі світлом на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

У Міністерстві енергетики України та НЕК «Укренерго» повідомили про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.

За даними Міненерго, в регіоні – нові пошкодження електромереж у 5 населених пунктах. В області знеструмлені близько 21 тисячі точок обліку.

«Зранку на Харківщині збільшені графіки відключень. Причина – зростання споживання через похолодання. Одночасно знеструмлено близько 251 тисячі споживачів», – додали в Укренерго.

Нагадаємо, вранці Харківобленерго повідомило, що на Харківщині 17 квітня обмежили електропостачання, щоб усунути наслідки аварії. Перебої з електрикою були й 16 квітня – у місті вдень зупинявся електротранспорт, збільшили інтервали в русі поїздів метро, ​​частково не працювали світлофори. Також вчора АТ “Харківобленерго” підготувало оновлений графік відключення світла в період з 17 по 20 квітня.

Читайте також: Що сталося з електрикою в Харкові: у Міненерго повідомили подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 12:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України та НЕК «Укренерго» повідомили про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.".