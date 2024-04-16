Новий графік вимкнення світла у Харкові й області оприлюднили енергетики

АТ “Харківобленерго” підготувало оновлений графік відключення світла в період з 17 по 20 квітня, де споживачі зможуть знайти свою вулицю та дізнатися про її належність до певної групи відключень.

Також енергетики приготували таблицю із групами відключень.

«Червоним кольором виділено гарантовані години без світла, жовтим – години, коли електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Закреслений жовтий – це ймовірні відключення у зв’язку із зростанням навантаження у ранковий або вечірній час. Зеленим кольором позначено період, коли світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі», – пояснили в АТ «Харківобленерго».

Енергетики радять запам’ятати порядковий номер своєї групи, адже надалі вони будуть публікувати графіки в оновленому форматі, вказуючи групи та години вимкнень/увімкнень за кольорами.

Графік буде публікуватися ввечері. Зранку та протягом дня будуть інформувати споживачів про його актуальність у Телеграм-каналі “Харківобленерго⚡️Новини” (https://t.me/kharkivenergy).