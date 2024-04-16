Харків частково знеструмлений: проблеми з транспортом і водою
Фото: Харківська міськрада
У Харківській міськраді повідомили про часткове знеструмлення міста.
Через це не працює частина маршрутів наземного транспорту. Зокрема, без напруги тимчасово знаходяться наступні ділянки контактної мережі:
– тролейбусів: пр. Байрона, пр. Героїв Харкова, від бул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України, пр. Ювілейний, вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Петра Григоренка, вул. Харківських Дивізій, пр. Олександрівський, пр. Гагаріна;
– трамваїв: вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, вул. Морозова, пр. Байрона, вул. Віринська, Салтівське шосе.
Також через нестачу електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском. Крім цього, у місті частково не працюють світлофори, додали в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, міськрада, обесточивание, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомили про часткове знеструмлення міста.".