Харків частково знеструмлений: проблеми з транспортом і водою

У Харківській міськраді повідомили про часткове знеструмлення міста.

Через це не працює частина маршрутів наземного транспорту. Зокрема, без напруги тимчасово знаходяться наступні ділянки контактної мережі:

– тролейбусів: пр. Байрона, пр. Героїв Харкова, від бул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України, пр. Ювілейний, вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Петра Григоренка, вул. Харківських Дивізій, пр. Олександрівський, пр. Гагаріна;

– трамваїв: вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, вул. Морозова, пр. Байрона, вул. Віринська, Салтівське шосе.

Також через нестачу електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском. Крім цього, у місті частково не працюють світлофори, додали в мерії.

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