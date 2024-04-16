Харьков частично обесточен: проблемы с транспортом и водой
В Харьковском горсовете сообщили о частичном обесточивании города.
Поэтому не работает часть маршрутов наземного транспорта. В частности, без напряжения временно находятся следующие участки контактной сети:
— Троллейбусы: пр. Байрона, пр. Героев Харькова, от бул. Богдана Хмельницкого к площади Защитников Украины, пр. Юбилейный, ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Петра Григоренко, ул. Харьковских дивизий, пр. Александровский, пр. Гагарина;
— трамваев: ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Морозова, пр. Байрона, ул. Виринское, Салтовское шоссе.
Также из-за нехватки электроэнергии некоторым абонентам воду подают с пониженным давлением. Кроме этого, в городе частично не работают светофоры, добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, міськрада, обесточивание, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили о частичном обесточивании города.".