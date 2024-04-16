Харьков частично обесточен: проблемы с транспортом и водой

В Харьковском горсовете сообщили о частичном обесточивании города.

Поэтому не работает часть маршрутов наземного транспорта. В частности, без напряжения временно находятся следующие участки контактной сети:

— Троллейбусы: пр. Байрона, пр. Героев Харькова, от бул. Богдана Хмельницкого к площади Защитников Украины, пр. Юбилейный, ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Петра Григоренко, ул. Харьковских дивизий, пр. Александровский, пр. Гагарина;

— трамваев: ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Морозова, пр. Байрона, ул. Виринское, Салтовское шоссе.

Также из-за нехватки электроэнергии некоторым абонентам воду подают с пониженным давлением. Кроме этого, в городе частично не работают светофоры, добавили в мэрии.