Live
  • Вт 16.04.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.16

Харьков частично обесточен: проблемы с транспортом и водой

Общество 15:20   16.04.2024
Виктория Яковенко
Харьков частично обесточен: проблемы с транспортом и водой

В Харьковском горсовете сообщили о частичном обесточивании города.

Поэтому не работает часть маршрутов наземного транспорта. В частности, без напряжения временно находятся следующие участки контактной сети:

— Троллейбусы: пр. Байрона, пр. Героев Харькова, от бул. Богдана Хмельницкого к площади Защитников Украины, пр. Юбилейный, ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Петра Григоренко, ул. Харьковских дивизий, пр. Александровский, пр. Гагарина;

— трамваев: ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Морозова, пр. Байрона, ул. Виринское, Салтовское шоссе.

Также из-за нехватки электроэнергии некоторым абонентам воду подают с пониженным давлением. Кроме этого, в городе частично не работают светофоры, добавили в мэрии.

Читайте также: Метро в Харькове останавливалось из-за недостатка напряжения

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал
В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал
16.04.2024, 11:15
Главные новости Харькова 16 апреля: город частично обесточен
Главные новости Харькова 16 апреля: город частично обесточен
16.04.2024, 15:24
Харьков частично обесточен: проблемы с транспортом и водой
Харьков частично обесточен: проблемы с транспортом и водой
16.04.2024, 15:20
РФ будет разбивать Харьков квартал за кварталом КАБами и С-300 – офицер ВСУ
РФ будет разбивать Харьков квартал за кварталом КАБами и С-300 – офицер ВСУ
16.04.2024, 14:21
Как выглядят мини-ТЭЦ, которыми планируют отапливать Харьков зимой (фото)
Как выглядят мини-ТЭЦ, которыми планируют отапливать Харьков зимой (фото)
15.04.2024, 18:45
Метро в Харькове останавливалось из-за недостатка напряжения
Метро в Харькове останавливалось из-за недостатка напряжения
16.04.2024, 14:42

Новости по теме:

11:15
В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал
18:15
Всегда иметь запас воды призывают харьковчан коммунальщики
10:40
Что с водоснабжением в Харькове: данные мэрии
19:18
В части Харькова воду на этой неделе будут подавать по графику — подробности
19:02
На Харьковщине проверили объекты водоснабжения — нарушения есть почти на всех

Вы читали новость: «Харьков частично обесточен: проблемы с транспортом и водой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили о частичном обесточивании города.".