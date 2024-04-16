Метро в Харькове останавливалось из-за недостатка напряжения
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
В Харькове временно останавливалось движение поездов по линиям метро, сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
Там объяснили, что это произошло из-за нехватки напряжения в сети. Сейчас движение по линиям метрополитена возобновлено.
«Интервалы движения составляют 20 минут по требованию оператора системы распределения электроэнергии», — добавили в КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, напряжение, поезда, сеть, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове временно останавливалось движение поездов по линиям метро, сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».".