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Метро в Харькове останавливалось из-за недостатка напряжения

Общество 14:42   16.04.2024
Виктория Яковенко
Метро в Харькове останавливалось из-за недостатка напряжения Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В Харькове временно останавливалось движение поездов по линиям метро, сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Там объяснили, что это произошло из-за нехватки напряжения в сети. Сейчас движение по линиям метрополитена возобновлено.

«Интервалы движения составляют 20 минут по требованию оператора системы распределения электроэнергии», — добавили в КП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове временно останавливалось движение поездов по линиям метро, сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».".