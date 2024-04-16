Метро в Харькове останавливалось из-за недостатка напряжения

В Харькове временно останавливалось движение поездов по линиям метро, сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Там объяснили, что это произошло из-за нехватки напряжения в сети. Сейчас движение по линиям метрополитена возобновлено.

«Интервалы движения составляют 20 минут по требованию оператора системы распределения электроэнергии», — добавили в КП.