Жить «по графикам» вынуждены жители Харькова и области – Синегубов про свет

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в Харькове и области с электроснабжением.

«У нас сохраняется дефицит электроэнергии почти для 200 тысяч абонентов. Потому все жители Харькова, Харьковской области вынуждены жить по графикам отключений. Мы продолжаем работы по восстановлению», – сказал Синегубов.