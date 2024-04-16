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Жить «по графикам» вынуждены жители Харькова и области – Синегубов про свет

Общество 11:27   16.04.2024
Виктория Яковенко
Жить «по графикам» вынуждены жители Харькова и области – Синегубов про свет

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в Харькове и области с электроснабжением.

«У нас сохраняется дефицит электроэнергии почти для 200 тысяч абонентов. Потому все жители Харькова, Харьковской области вынуждены жить по графикам отключений. Мы продолжаем работы по восстановлению», – сказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 11:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в Харькове и области с электроснабжением.".