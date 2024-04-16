Жить «по графикам» вынуждены жители Харькова и области – Синегубов про свет
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в Харькове и области с электроснабжением.
«У нас сохраняется дефицит электроэнергии почти для 200 тысяч абонентов. Потому все жители Харькова, Харьковской области вынуждены жить по графикам отключений. Мы продолжаем работы по восстановлению», – сказал Синегубов.
Читайте также: Как выглядят мини-ТЭЦ, которыми планируют отапливать Харьков зимой (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: графики, дефицит, область, світло, свет, синегубов, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жить «по графикам» вынуждены жители Харькова и области – Синегубов про свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 11:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в Харькове и области с электроснабжением.".