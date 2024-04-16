Жити «по графіках» вимушені жителі Харкова і області – Синєгубов про світло

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію у Харкові та області з електропостачанням.

«У нас зберігається дефіцит електроенергії для майже 200 тисяч абонентів. Тому всі мешканці Харкова, Харківської області вимушені жити по графіках відключень. Ми продовжуємо роботи щодо відновлення», – сказав Синєгубов.