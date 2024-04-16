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Жити «по графіках» вимушені жителі Харкова і області – Синєгубов про світло

Суспільство 11:27   16.04.2024
Вікторія Яковенко
Жити «по графіках» вимушені жителі Харкова і області – Синєгубов про світло

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію у Харкові та області з електропостачанням.

«У нас зберігається дефіцит електроенергії для майже 200 тисяч абонентів. Тому всі мешканці Харкова, Харківської області вимушені жити по графіках відключень. Ми продовжуємо роботи щодо відновлення», – сказав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 11:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію у Харкові та області з електропостачанням.".