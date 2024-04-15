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Який вигляд мають міні-ТЕЦ, якими планують опалювати Харків узимку (фото)

Суспільство 18:45   15.04.2024
Олена Нагорна
Який вигляд мають міні-ТЕЦ, якими планують опалювати Харків узимку (фото) Фото: Міністерство відновлення України

Харківська область у березні отримала шість когенераційних установок, які виробляють електроенергію та тепло, повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У міністерстві зазначають, що такі міні-ТЕЦ генерують електроенергію насамперед для власного споживання. Це дозволяє містам мати безперебійне теплопостачання за умов аварійних чи планових відключень світла. Крім того, вироблена установками електрика може відпускатися в мережу для інших споживачів, що може зменшити дефіцит в енергосистемі в пікові години.

80 таких установок уже отримали теплопостачальні підприємства 21 області.

«Теплопостачальне підприємство в Харківській області отримало шість КГУ у березні. Після обстрілів енергетичної інфраструктури області 22 березня всі установки продовжили генерувати теплову та електроенергію для живлення об’єктів критичної інфраструктури та потреб споживачів багатоквартирних будинків», – зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Загалом було закуплено 91 установку для 32 міст України та двох університетів. Усі ці міні-ТЕЦ потужністю від 50 до 1500 кВт можуть забезпечити теплом понад мільйон мешканців багатоквартирних будинків та близько тисячі соцоб’єктів незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії.


Фото: Міністерство відновлення України

Нагадаємо, мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.

Читайте також: Дві ТЕЦ припинили електропостачання Харкова — Терехов про атаку РФ та графіки

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 18:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область у березні отримала шість когенераційних установок, які виробляють електроенергію та тепло".