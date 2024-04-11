Дві ТЕЦ припинили електропостачання Харкова – Терехов про атаку РФ і графіки
Дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція, які забезпечують електропостачанням Харків, були пошкоджені внаслідок ворожих ракетних ударів по енергосистемі регіону вранці 11 квітня, уточнив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
“Були дуже серйозні обстріли енергетичної інфраструктури міста Харкова і тієї ТЕЦ, яка теж живить Харків. Було обстріляно дві ТЕЦ. І наслідки дуже серйозні, бо вони припинили енергозабезпечення міста. Крім цього, була обстріляна трансформаторна підстанція, яка теж зараз не працює. Тому зранку був дуже серйозний дефіцит електропостачання”, – повідомив Терехов.
Через це, нагадав мер, зранку не вдалося запустити метрополітен, тому була виведена частина маршрутів трамваїв та тролейбусів. Підземку протягом дня кілька разів перезапускали. Станом на вечір поїзди перевозять пасажирів з інтервалом у 20 хвилин.
Терехов розповів, що сьогодні були запроваджені графіки вимкнень електрики у житлових будинках, яких Укренерго та Харківобленерго намагаються дотримуватися.
“Є певні збої, тому що просто не вистачає напруги в енергосистемі міста. Енергетики працюють, щоб потрошечку збільшувалось електропостачання в мережі, яка живить Харків. Якщо це вдасться, то, звісно, будуть графіки відключень переглянуті в бік збільшення енергопостачання в житлові будинки”, – додав міський голова.
Нагадаємо, з 5-ї ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше десять ударів по критичній інфраструктурі Харківщини. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмістю били ракетами С-300. В Офісі президента заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: графики, електроенергія, облэнерго, ракети, світло, терехов, ТЭЦ, удар, Харків, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 19:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція, які забезпечують електропостачанням Харків, були пошкоджені внаслідок ворожих ракетних ударів".