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Росіяни влучили у ТЕЦ, яка живить Харків – Терехов

Суспільство 15:21   11.04.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни влучили у ТЕЦ, яка живить Харків – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив журналістам про наслідки ранкової атаки РФ на Харків.

«Дуже серйозні наслідки. Зруйнована вчергове енергетична система. Були влучання в ТЕЦ, яка знаходиться в Харківській області, але від неї йде заживлення Харкова. Крім цього, була атакована трансформаторна підстанція, вона не існує більше», – сказав мер.

Він також зазначив, що Офіс Президента та інші міста й області України надають Харкову генератори та пальне, щоб допомогти вистояти в умовах регулярних ворожих атак на енергетичну галузь.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки. Близько 12:00 мер Терехов повідомив, що “метро запрацює найближчими хвилинами”. О 12:43 у КП «Харківський метрополітен» повідомили, що рух поїздів лініями метро – відновлено. А о 14:15 рух потягів метро в Харкові знову призупинили.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив журналістам про наслідки ранкової атаки РФ на Харків.".