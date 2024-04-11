У найближчі хвилини у Харкові запрацює метро – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у найближчі хвилини у Харкові запрацює метрополітен.

«Але через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин», – повідомляє Терехов.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки.