У найближчі хвилини у Харкові запрацює метро – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у найближчі хвилини у Харкові запрацює метрополітен.
«Але через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин», – повідомляє Терехов.
Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у найближчі хвилини у Харкові запрацює метрополітен.".