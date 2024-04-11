У Харкові запустили маршрути трамваїв та тролейбусів – Терехов про ситуацію
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про ситуацію з електрикою у місті після ракетної атаки.
“Дійсно ситуація дуже важка щодо електропостачання, бо сьогодні зранку наш ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі міста Харкова. Сьогодні дуже важка буде ситуація з електропостачанням. Хочу сказати, що дійсно не працює зараз метрополітен, але нам вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів, щоб люди мали можливість доїхати до міста призначення. Також працюють муніципальні автобуси, тому ситуація сьогодні така“, – сказав Терехов.
За його інформацією, в результаті ракетної атаки є серйозні влучання та руйнування енергетичної системи, що живить Харків.
“Тому зараз працюють наші комунальні підприємства разом з енергетиками щодо того, як все зробити таким чином, щоб перезапустити систему енергопостачання. Це не говорить про те, що немає енергетики в місті. Але є труднощі, й ми розуміємо це, бо критично не вистачає сьогодні напруги у мережах для електропостачання сталого забезпечення всього міста“, – пояснив мер.
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За словами Терехова, у Харкові немає постраждалих, але є пошкодження житлового фонду біля місць “прильотів”. Нині у будинках закривають контури комунальники.
Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 09:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про ситуацію з електрикою у місті після ракетної атаки".