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У Харкові запустили маршрути трамваїв та тролейбусів – Терехов про ситуацію

Події 09:02   11.04.2024
Оксана Горун
У Харкові запустили маршрути трамваїв та тролейбусів – Терехов про ситуацію

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про ситуацію з електрикою у місті після ракетної атаки.

Дійсно ситуація дуже важка щодо електропостачання, бо сьогодні зранку наш ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі міста Харкова. Сьогодні дуже важка буде ситуація з електропостачанням. Хочу сказати, що дійсно не працює зараз метрополітен, але нам вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів, щоб люди мали можливість доїхати до міста призначення. Також  працюють муніципальні автобуси, тому ситуація сьогодні така“, – сказав Терехов.

За його інформацією, в результаті ракетної атаки є серйозні влучання та руйнування енергетичної системи, що живить Харків.

Тому зараз працюють наші комунальні підприємства разом з енергетиками щодо того, як все зробити таким чином, щоб перезапустити систему енергопостачання. Це не говорить про те, що немає енергетики в місті. Але є труднощі, й ми розуміємо це, бо критично не вистачає сьогодні напруги у мережах для електропостачання сталого забезпечення всього міста“, – пояснив мер.

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За словами Терехова, у Харкові немає постраждалих, але є пошкодження житлового фонду біля місць “прильотів”. Нині у будинках закривають контури комунальники.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 09:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про ситуацію з електрикою у місті після ракетної атаки".