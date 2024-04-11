У Харкові гримлять вибухи: інформація Терехова та Синєгубова
У Харкові з п’ятої ранку – вибухи. Місто під атакою із РФ.
“Ворог завдав щонайменше пʼять ударів. До відбою повітряної тривоги будьте в укриттях!“, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
“Ворог завдав щонайменше п’ять ударів. До відбою повітряної тривоги будьте в укриттях!”, – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Станом на 05:11 вибухи продовжуються. Харків’яни нарахували вже щонайменше шість. Зазначимо, що Україна під атакою з ночі – спочатку був наліт “шахедів”. А о 4 ранку Повітряні сили ЗСУ попередили про виліт стратегічних бомбардувальників.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, ракети, сінєгубов, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 05:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з п’ятої ранку – вибухи. Місто під атакою із РФ".