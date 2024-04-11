У Харкові гримлять вибухи: інформація Терехова та Синєгубова

У Харкові з п’ятої ранку – вибухи. Місто під атакою із РФ.

“Ворог завдав щонайменше пʼять ударів. До відбою повітряної тривоги будьте в укриттях!“, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

“Ворог завдав щонайменше п’ять ударів. До відбою повітряної тривоги будьте в укриттях!”, – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Станом на 05:11 вибухи продовжуються. Харків’яни нарахували вже щонайменше шість. Зазначимо, що Україна під атакою з ночі – спочатку був наліт “шахедів”. А о 4 ранку Повітряні сили ЗСУ попередили про виліт стратегічних бомбардувальників.