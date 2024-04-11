В Харькове гремят взрывы: информация Терехова и Синегубова

В Харькове с пяти утра — взрывы. Город под атакой из РФ.

«В городе раздаются взрывы. Харьков под ударом российских ракет. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Враг нанес по меньшей мере пять ударов. До отбоя воздушной тревоги будьте в укрытиях!», — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По состоянию на 05:11 взрывы продолжаются. Харьковчане насчитали уже не менее шести. Отметим, что Украина находится под атакой с ночи — вначале был налет «шахедов». А в 4 утра Воздушные силы ВСУ предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков.