В Харькове гремят взрывы: информация Терехова и Синегубова
Фото: Вадим Беликов
В Харькове с пяти утра — взрывы. Город под атакой из РФ.
«В городе раздаются взрывы. Харьков под ударом российских ракет. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Враг нанес по меньшей мере пять ударов. До отбоя воздушной тревоги будьте в укрытиях!», — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По состоянию на 05:11 взрывы продолжаются. Харьковчане насчитали уже не менее шести. Отметим, что Украина находится под атакой с ночи — вначале был налет «шахедов». А в 4 утра Воздушные силы ВСУ предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 05:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с пяти утра — взрывы. Город под атакой из РФ".