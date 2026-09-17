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Мошенники маскировались под девушек и «развели» пострадавших на миллион – НПУ

Общество 14:22   17.09.2026
Виктория Яковенко
Мошенники маскировались под девушек и «развели» пострадавших на миллион – НПУ

Харьковские правоохранители разоблачили мошенническую группу. По данным следствия, мужчины знакомились с потерпевшими от имени вымышленных девушек и выманивали у них деньги.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в состав мошеннической группы входили мужчины в возрасте от 18 до 44 лет.

«Фигуранты в различных Telegram-каналах и социальных сетях создавали фейковые страницы от имени девушек, размещали привлекательные фото и вели переписку. Во время общения злоумышленники предлагали интимные услуги и склоняли потерпевших перечислять средства на подконтрольные счета», — установили копы.

В полиции отметили, что потерпевшим нанесли ущерб на миллион гривен.

Правоохранители провели обыски дома у фигурантов, изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, деньги и автомобиль.

Досудебное расследование уже завершено.

«В суд направлен обвинительный акт в отношении одного из участников организованной преступной группы, еще трое подозреваемых объявлены в розыск», — добавили в полиции.

Всем сообщили о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

мошенники прикидывались девушками и выманивали деньги

Напомним, ранее в Харькове задержали мошенника, который выманивал деньги у родственников украинских пленных за «помощь с обменом», сообщала СБУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 14:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители разоблачили мошенническую группу. По данным следствия, мужчины знакомились с потерпевшими от имени вымышленных девушек и выманивали у них деньги.".